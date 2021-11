Świetna postawa Kajetanowicza i Szczepaniaka

Popołudniowe zmagania rozegrane zostały w pełni na legendarnym torze Monza, po którym wytyczono odcinek specjalny Sottozero. Kajetanowicz i Szczepaniak zachwycili już podczas pierwszego przejazdu, wygrywając ze wszystkimi konkrentami w samochodach klasy Rally2 i plasując się tylko za mocniejszymi samochodami WRC. Na drugim przejeździe utrzymali dobrą formę, dokładając kolejne sekundy swoim głównym konkurentom. Po dzisiejszym etapie są na trzeciej pozycji w kategorii WRC 3, tylko 2,6 sekundy za Rosselem i Renuccim.

- Mamy fantastyczną walkę! To ogromnie satysfakcjonujące nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych kibiców, których sporo przyjechało tutaj z Polski, a jeszcze więcej wspiera nas przed ekranami w domach. Na koniec dnia możemy być z siebie zadowoleni, choć jego początek był naprawdę trudny. Mimo że cisnąłem od samego rana, czasy na poszczególnych odcinkach nie odzwierciedlały tego, jak dobrze czułem się w samochodzie. Wpływ na to miało wiele czynników. Cieszę się, że na torze udało nam się odrobić niemal całą stratę i jutro ta rywalizacja dla mnie i dla całego zespołu LOTOS Rally Team zapowiada się jeszcze bardziej pasjonująco. Przed nami trzy odcinki specjalne, które zadecydują o tym, kto zostanie mistrzem świata i już nie mogę się doczekać, by cisnąć do ostatnich metrów tego sezonu – komentował Kajetan Kajetanowicz.

Finałowy etap Rajdu Monzy zostanie rozegrany także na torze Formuły 1. Zmagania otworzy odcinek Grand Prix 2 (10,29 km), którego start zaplanowano na 7:48. Następnie załogi pokonają dwukrotnie próbę Serraglio (14,62 km, godz. 10:08 i 12:18), której drugi przejazd to dodatkowo punktowany Power Stage.

Rajd Monzy 2021 - nieoficjalna klasyfikacja WRC 3 po OS 13:

1. Crugnola/Ometto (Włochy, Hyundai i20 N Rally2) 2:21:34,3

2. Rossel/Renucci (Francja, Citroën C3 Rally2) +6,5

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +9,1

4. Munster/Louka (Luksemburg/Belgia, Hyundai i20 N Rally2) +1:08,2

5. De Tommaso/Ascalone (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +1:20,9

6. Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +2:14,9

7. McErlean/Fulton (Irlandia, Hyundai i20 N Rally2) +2:19,1

8. Perico/Turati (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +4:19,4

9. Dall'Era/Brovelli (Włochy, VW Polo GTI Rally2) +7:02,1

10. Roncoroni/Brusadelli (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +7:24,9

