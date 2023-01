Drugi dzień ścigania na alpejskich drogach zakończył się powtórnym przejazdem oesu Brianconnet - Entrevaux. Przez ostatnie dwa lata próba ta stanowiła Power Stage, jednak tym razem doszło do sporych modyfikacji. Start cofnięto o 2 kilometry, a mniej więcej w połowie próby załogi obierają inną drogą niż w trakcie minionych edycji, choć ich celem nadal pozostaje miasteczko Entrevaux. Droga jest szybka, ale stosunkowo wąska, zwłaszcza pod koniec dystansu.

Dzień oesowym zwycięstwem zakończyli Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Trójkę uzupełnili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1,3 s] oraz Ogier i Landais [+3,1 s].

Po przejechaniu ośmiu odcinków i ponad 145 kilometrów na czele są Ogier i Landais. Przewaga duetu Toyoty nad zespołowymi kolegami: Rovanperą i Halttunenem wynosi 36 s. Neuville i Wydaeghe zachowali miejsce na podium [+37,9 s].

- Jestem bardzo zadowolony. Tutaj ryzyko kapcia było większe, więc nieco odpuściłem - przyznał Ogier.

- Nie cisnąłem nadmiernie. Zawsze chce się pojechać dobry oes. Samochód już rano się tutaj dobrze spisywał, więc spróbowaliśmy przejechać takim samym tempem. Zobaczymy, co zrobią inni - zastanawiał się Rovanpera.

- Kolejny niezły oes, jednak czasy nie są aż tak dobre i zastanawiam się czemu. Próbuję bardzo mocno. Powinniśmy być szybsi - dziwił się Neuville.

Pomimo ataków Elfyna Evansa i Scotta Martina, na czwartym miejscu utrzymali się Ott Tanak i Martin Jarveoja [+54,2 s], debiutujący w Fordzie Puma Rally1. Ci pierwsi stracili na finałowej próbie dnia do Estończyków prawie 4 s i różnica wzrosła do 8,1 s. Na szóstej pozycji przenocują Dani Sordo i Candido Carrera [+1.30,2 s]. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston zbliżyli się do Hiszpanów na 2,9 s. Niespełna 25 s dalej są Esapekka Lappi i Janne Ferm.

- Prawdziwie asfaltowy rajd, a nie Monte Carlo. Jeśli o nas chodzi, samochód dobrze się prowadzi, ale brakuje mu osiągów - meldował Tanak.

- Nie czułem się komfortowo. Dobór opon nie był najlepszy. Jeśli chodzi o cały dzień, prędkość była dobra, ale dominuje rozczarowanie - podsumował Evans.

- Wyczucie nie jest najgorsze, ale czasy są złe. Nieustannie to samo. Samochód pracuje nieźle. Brakuje mi niezbędnej precyzji, więc jutro spróbuję czegoś innego - zapowiedział Sordo

- Poprawiłem wyczucie i musimy to zachować na jutro. Rajd jest jeszcze długi - zapowiedział Katsuta.

- Wymagający dzień. Nie wiem, co powinienem zrobić, by jechać szybciej i mieć lepsze czasy. Ten oes był nieco lepszy. Czas nadal nie jest wspaniały, ale na innych traciliśmy więcej. Muszę być profesjonalistą. Adaptacja do samochodu nie powinna tyle zająć. Warunki są łatwe - mówił szczerze Lappi.

Dwa ostatnie miejsca w dziesiątce należą do czołówki WRC 2. Prowadzą Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. Ich przewaga nad Yohanem Rosselem i Arnaudem Dunandem wynosi 29,7 s. Trójkę kategorii kompletują Stephane Lefebvre i Andy Malfoy [+46,7 s]. Ostatni oes dnia zapisali na swoje konto Erik Cais i Petr Tesinsky, siódmi w łącznej tabeli WRC 2.

- Wreszcie wszystko się układa. Samochód, notatki, jazda. Tutaj popełniłem błąd. Za dużo ślizgaliśmy się na brudzie - podsumował Griazin.

- Tempo jest całkiem dobre. Na podium wystarcza, ale na zwycięstwo może być za mało - przyznał Rossel.

Na sobotę przygotowano kolejne sześć odcinków specjalnych. Rywalizacja ruszy o godzinie 8:24.

Wyniki:

1. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 1:26.39,4

2. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +36 s

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +37,9 s

4. Ott Tanak/Martin Jarveoja Ford Puma Rally1 +54,2 s

5. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1.02,3

6. Dani Sordo/Candido Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1.30,2

7. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1.33,1

8. Esapekka Lappi/Janne Ferm Hyundai i20 N Rally1 +1.57,7

9. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow Skoda Fabia RS Rally2 +4.12,8

10. Yohan Rossel/Arnaud Dunand Citroen C3 Rally2 +4.42,5

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool