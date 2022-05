Czwartą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata otworzył nowy, uliczny superoes Coimbra, liczący 2,82 km.

Nad brzegiem rzeki Mondego zgromadziły się tłumy kibiców obserwując poczynania załóg na trasie charakteryzującej się widowiskowymi nawrotami, rondami i szybkimi prostymi.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe najlepiej rozpoczęli zawody. Pokonali kolegów zespołowych z Hyundaia Otta Tanaka i Martina Jarveoję o 0,6s. Trójkę skompletowali Craig Breen i Paul Nagle (+1,4s).

- Wciąż wszystko odkrywamy. Naprawdę fajny oes na początek. Dobrze jest znów zobaczyć tłumy kibiców, ponieważ przez ostatnie trzy lata tutaj tak nie było. Mam nadzieję, że w ten weekend czeka nas wspaniała walka - powiedział Neuville.

- Większa część mistrzostw odbywa się na szutrze i miło jest być właśnie tutaj - wskazał Tanak. - Portugalia to fantastyczna impreza z szybkimi trasami. Zawsze mi się tu podobało i mam nadzieje, że od jutra będziemy cieszyli się tymi drogami.

- To ekscytujące. Dwa razy brałem udział w tym rajdzie, więc jutrzejsze próby są dla mnie stosunkowo nowe. Nie mogę doczekać się jutra - przekazał Breen.

Gus Greensmith, pilotowany przez Jonasa Anderssona, który nie przepada za tego typu oesami, był czwarty, 1,8s za najszybszy duetem, 0,4s za Breenem, partnerem z M-Sportu

- To mój ulubiony rajd, czuje się tutaj bardzo dobrze - mówił Greensmith. - Natomiast nienawidzę superoesów, ale staram się jakoś zapamiętywać te odcinki. Dobry rezultat na takim oesie, to zawsze coś.

Sebastien Ogier na początek jednego ze swoich ulubionych rajdów wykręcił piąty rezultat (+2,1s).

- Było w porządku. Generalnie czuję się, jakbym w Portugalii miał drugą rodzinę, jeśli chodzi o rajdy, więc mam nadzieję, że uda mi się zapewnić dobry wynik dla nich. Miło jest tu być - podkreślił kierowca GR Yarisa Rally1, jadący z Benjaminem Veillasem.

Liderzy mistrzostw, którzy będą czyścili jutrzejsze oesy - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zajęli szóstą pozycję.

- Czuję się dobrze. Ciekawe, po jakie miejsce jutro sięgniemy, bowiem przed nami trudny dzień z otwieraniem drogi. Mam jednak nadzieję, że utrzymamy dobrą lokatę powiedział Fin, szybszy o zaledwie 0,1s od Takamoto Katsuty i Aarona Johnstona.

- Będzie ciężko, najpierw muszę złapać rytm, do tego pozycja na drodze nie ułatwi zadania - mówił Loeb (+3,4s), który wraz z Isabelle Galmiche zalicza drugi rajd w Pumie Rally 1. - Dam z siebie wszystko. Nie wierzę w szanse na zwycięstwo, ale postaram się o dobry rajd.

- Jest wiele niewiadomych, jak przez cały rok. Ciężko określić jakie będziemy mieli wyczucie samochodów podczas tego weekendu - przekazał Evans (+3,5s).

Dziesiątkę zamknęli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria (+4,4s).

- Chcemy odzyskać pewność siebie, szczególnie na szutrze. To będzie trudny rajd dla wszystkich, pierwsza impreza z nowymi samochodami na szutrze. Przed nami nowe wyzwanie - powiedział Fourmaux.

Dwa pierwsze miejsca w WRC 2 zajęły polskie załogi. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk byli szybsi od Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka o 0,4s. Trójkę w kategorii skompletowali Yohan Rossel i Valentin Sarreud, wolniejsi od Marczyka o 0,7,s a od Kajetanowicza o 0,4s.

- Szymon musiał czekać na prezent urodzinowy do końca dnia. Nasz pierwszy wygrany odcinek specjalny w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Świata WRC 2 - cieszył się Marczyk. - To wspaniałe uczucie i jestem dumny z tego jak potrafimy jeździć po mieście. Teraz trzymajcie mocno kciuki za następne 3 dni. Najważniejsze dla nas to przejechać i poznać trasy, które na nas czekają. To da przepustkę do tego, aby w przyszłości cieszyć Was takimi wynikami nie tylko na odcinkach miejskich mistrzostw świata.

Na dalszej pozycji zostali sklasyfikowani Dani Sordo i Candido Carrera, myląc trasę.

- Myślałem o tym, jak pracuje samochód i nie byłem skoncentrowany – tłumaczył się Dani Sordo z błędu popełnionego na rondzie (+7,2s).

Na jutrzejszy etap złożą się dwukrotnie pokonywane odcinki Lousã (12,03 km), Góis (19,33 km), Arganil (18,72 km), a także pokonywane tylko raz Mortágua (18,16 km) i kończący dzień OS Lousada (3,36 km). Między odcinkami załogi nie będą mogły korzystać z serwisu



