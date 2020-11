Szansa dla Huttunena

Menadżer Huttunena - Marcus Gronholm stara się znaleźć dla swojego podopiecznego, współpracującego z Hyundai Motorsport, możliwość startów w mistrzostwach świata w najwyższej klasie.

- Hyundai jest nim bardzo zainteresowany, ale Jari jeszcze nie trafi do zespołu fabrycznego, czego wszyscy by chcieli i na co czekają - powiedział Marcus Gronholm dla Yle Sport. - Jest wielu kandydatów. W każdym razie wstawiliśmy już stopę w drzwi.

Huttunen miał okazję testować Hyundaia WRC w zeszłym roku. W poprzednim sezonie wystartował też tym autem w dwóch rundach mistrzostw Finlandii.

Andrea Adamo, szef Hyundai Motorsport, zasygnalizował, że jest możliwość, aby tegoroczny mistrz Polski wsiadł ponownie za kierownicę i20 Coupe WRC.

- Tak, Jari może zaliczyć w przyszłym roku pierwszy start w (mistrzostwach świata) w (aucie) WRC - przyznał Gronholm. - Miałem taką nadzieję i Andrea Adamo powiedział, że zaplanowali przynajmniej jeden rajd dla Jariego, może więcej.

Huttunen jest obecnie zaangażowany w testy rozwojowe nowego Hyundaia i20 N Rally 2.