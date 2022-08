Po zgłoszeniu aż pięciu samochodów hybrydowych w Rajdzie Portugalii, M-Sport Ford ponownie wystawi tyle samo aut najwyższej klasy w Rajdzie Finlandii, ósmej odsłonie WRC 2022.

Do załóg Craig Breen/Paul Nagle, Gus Greensmith/Jonas Andersson, Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, dołączą Jari Huttunen i Mikko Lukka.

Huttunen naklei na Pumę Rally1 numer 68, co ma być hołdem dla jego mentora i menedżera, Marcusa Gronholma.

- Debiut za kierownicą samochodu Rally1, podczas mojej domowej imprezy w Finlandii, stanowi dla mnie szczególny moment - nie ukrywał Jari Huttunen. - Podczas zawodów, jestem tego pewien, będzie panowała niesamowita atmosfera. Rywalizacja w tym wydarzeniu jest fantastyczna.

- Mam spore doświadczenie w tym rajdzie, na poziomie klasy Rally2, więc to naprawdę ekscytujące, że możemy zrobić kolejny krok, wsiadając do auta Rally1 - dodał. - Zaliczyliśmy kilka testów w zeszłym miesiącu, wyczucie samochodu było dobre. Nie możemy doczekać się startu i sprawdzenia na co nas stać.

Głównym programem Huttunena w tym roku jest rywalizacja w WRC 2 w barwach M-Sportu. Natomiast udział w ósmej odsłonie tegorocznych mistrzostw świata ma przede wszystkim na celu sprawdzenie jego potencjału za kierownicą auta najwyższej klasy.

- Rajd Finlandii jest dla mnie trochę jak domowa impreza, ponieważ przez całą moją karierę współpracowałem z wieloma Finami - powiedział Greensmith. - Mam dobre kontakty w Jyvaskyla, to jedno z najpiękniejszych miejsc, które odwiedzamy w ciągu roku, a rajd zawiera jedne z najwspanialszych oesów w WRC. Zamierzamy poprawić kilka rzeczy w kontekście tego, co zrobiliśmy w Estonii.

- Bardzo cieszę się z przyjazdu do Finlandii, to najbardziej niesamowity rajd w sezonie - przyznał Loubet. - W samochodzie Rally1 będzie to bardzo wyjątkowe. Liczę na dobry wynik i komfortowe wyczucie auta po wprowadzeniu pewnych korekt po rajdzie w Estonii. Mam nadzieję, że poprowadzi to nas w dobrym kierunku.

- Cieszę się, że wracamy do Finlandii z jej szybkimi odcinkami specjalnymi, po dobrym starcie w Estonii - dodał Fourmaux. - Jestem podekscytowany, że będziemy ścigali się na trasach w fińskich lasach, z tymi dużymi hopami. To będzie mój drugi raz w tej imprezie w aucie z napędem na cztery koła i liczę na solidny wynik, taki jak w Estonii.

Video: Zapowiedź Rajdu Finlandii 2022