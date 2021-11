Szczepaniak pilotujący Kajetana Kajetanowicza, był już pewny sukcesu przed rozpoczęciem FORUM8 ACI Rally Monza, w którym zajęli trzecie miejsce w swojej kategorii.

Mogący mu zagrozić Alexandre Coria przesiadł się na prawy fotel do Forda Fiesty WRC Adriena Fourmauxa. Yohan Rossel, który triumfował w tym roku w WRC 3, zgłosił się z Jacquesem-Julienem Renuccim.

Maciej Szczepaniak współpracuje z Kajetanem Kajetanowiczem od 2018 roku. W sezonie 2019, w klasyfikacji pilotów, był drugi w WRC 2, a w 2020 drugi w WRC 3. Teraz przyszła pora na ten najwyższy stopień podium.

- Tytuł mistrza świata jest dla mnie zwieńczeniem 26 lat pasji, pracy i genialnych wspomnień - napisał w mediach społecznościowych Maciej Szczepaniak.

- Rajdy to sport zespołowy bardziej niż wielu się wydaje. Dziś chciałbym podziękować Kajetanowi Kajetanowiczowi za to, że razem przeżyliśmy ten wspaniały sezon. Wiem, że daliśmy z siebie wszystko i bez Ciebie to by się nie wydarzyło - podkreślił.

Załoga Lotos Rally Team w tym roku na siedem startów, sześciokrotnie stawała na podium, zajmując drugie miejsca w Estonii, Hiszpanii i trzecie w zakończonym właśnie Rajdzie Monzy, a wygrywając w Portugalii, na Sardynii i w Grecji.

Szczepaniak swoje starty w rajdach rozpoczął 1995 w roku, najpierw za kierownicą, a dopiero później zdecydował o przesiadce na „gorący fotel”. Na swoim koncie ma udział w już ponad stu rundach w Rajdowych Mistrzostwach Świata, w których zadebiutował w roku 1999. W dotychczasowej karierze jeździł między innymi z Tomaszem Kucharem, Januszem Kuligiem, Michałem Kościuszką czy Robertem Kubicą. W latach 2004-2006 trzykrotnie sięgał po tytuł Mistrza Polski, u boku Leszka Kuzaja. Jest wicemistrzem świata JWRC z roku 2009, oraz drugim wicemistrzem świata PWRC z roku 2011.

