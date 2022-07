Sobotnią rywalizację zakończył superoes Toyota Tartu 2, rozgrywany na tej samej trasie, co otwierająca rajd próba. Trasę wytyczono wokół Estońskiego Muzeum Narodowego.

Na krótkim dystansie najlepsi byli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria. Trójkę uzupełnili Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+0,1 s] oraz wspólnie Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Elfyn Evans i Scott Martin [+0,4 s].

Po przejechaniu prawie 236 kilometrów i przed sześcioma niedzielnymi oesami przewaga Rovanpery i Halttunena nad Evansem i Martinem wynosi 29,1 s. Najniższy stopień podium utrzymują Tanak i Jarveoja [+1.11,5].

- Fajny dzień, całe popołudnie było świetne. Trochę cisnęliśmy, ale jednocześnie zarządzaliśmy ryzykiem. Nie powiedziałbym, że mamy duży margines, ale naprawdę nie byliśmy na limicie - zapewnił Rovanpera.

- Całkiem niezłe dni, ale Kalle był lepszy. Mój rytm był niezły, ale po południu ryzyko wzrastało. W porządku, choć nigdy nie można być do końca zadowolonym, gdy zespołowy kolega jest przed tobą - informował Evans.

- Droga była zaskakująco zniszczona, więc wyzwanie było duże. Samochód jednak pozostał w jednym kawałku - komentował Tanak.

Czwarte miejsce należy do Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a [+2.20,3]. Piątkę zamykają Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+3.43,0]. Gonić załogę Toyoty będą Adrien Fourmaux i Alexandre Coria. Różnica po sobocie wynosi 10,9 s. Esapekka Lappi i Janne Ferm zakończyli dzień na siódmej pozycji [+4.35,4].

- Trzeba zachować koncentrację. Korzystamy z okazji, by przetestować kilka rzeczy. Chcemy po prostu dojechać do mety. A w przyszłym tygodniu będziemy się przygotowywać do Finlandii - przekazał Neuville.

- Jutro mamy dwa porządne oesy i jeden „kręciołek”. Mam nadzieję, że będzie w porządku - powiedział Katsuta.

- Wiem, gdzie cisnąć gdy czuję się pewniej i gdzie odpuszczać. W niektórych miejscach jestem ostrożny. Jestem całkiem zadowolony - zapewnił Fourmaux.

Ósma i dziewiąta pozycja to dorobek Pierre-Louisa Loubeta i Vincenta Landaisa [+6.16,4] oraz Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona [+7.22,9].

- Trudny dzień. Warunki były podstępne, poza tym w naszej pozycji nie mamy o co walczyć. Ale to było dobre doświadczenie - podsumował Loubet.

- Nie było łatwo. Na pewno chcieliśmy być wyżej, ale kapeć nas załatwił. Trzeba doprowadzić samochód w całości do mety - zapowiedział Greensmith.

Liderami WRC 2 i dziesiątą załogą klasyfikacji generalnej są Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen. Norwegowie przeżyli chwilę grozy na finałowym superoesie. Skoda uderzyła w kamień ograniczający cięcie. Obyło się bez dużych strat i uszkodzeń.

Teemu Suninen i Mikko Markkula mają do odrobienia 10,9 s. Trójkę kategorii uzupełniają Marco Bulacia i Diego Vallejo [+50,8 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zaliczyli oesowe podium na koniec dnia, a w łącznej tabeli należy do nich szósta pozycja w WRC 2 [+2.22,0]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk widnieją dziesięć pozycji niżej.

W JWRC prowadzą Sami Pajari i Enni Malkonen. Jon Armstrong i Brian Hoy tracą do fińskiej pary 31,1 s. W trójce są również Robert Virves i Julia Thulin [+44,7 s].

Pierwszy z sześciu niedzielnych oesów ruszy o godzinie 5:48 polskiego czasu.

