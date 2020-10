Szwecja chce przyjąć kibiców

W oczekiwaniu na posiedzenie Światowej Rady Sportów Motorowych w najbliższy piątek, 9 października, organizatorzy drugiej rundy WRC 2021 - Rajdu Szwecji, potwierdzili termin swojej imprezy. Zawody zaplanowano na weekend 11-14 lutego.

- Kochamy rajdy, kochamy naszych kibiców i kochamy zimowy festiwal. Oczywiście nie możemy doczekać się rozpoczęcia Rajdu Szwecji 2021 - czytamy w komunikacie. - Jednakże, jak wiecie, znajdujemy się w środku globalnej pandemii i na pewno pojawią się ograniczenia i wyzwania, które należy wziąć pod uwagę. W każdym razie myślimy pozytywnie. Teraz jesteśmy zajęci przygotowaniem się do rundy WRC w dniach 11-14 lutego 2021 roku - z udziałem kibiców!

- Wraz z zaangażowanymi władzami lokalnymi, powiatowymi i regionalnymi w Värmland i Dalarna dążymy do opracowania planu działania, który zapewni, że będziemy mogli zorganizować to wydarzenie ze specjalnym dostosowaniem się do sytuacji COVID-19.

Rajdowe Mistrzostwa Świata 2021 ruszą od Rajdu Monte Carlo w dniach 18-24 stycznia.