Prace nad przygotowaniem nowej trasy Rajdu Szwecji w regionie Umeå opierały się na odcinkach specjalnych, które były już wcześniej wykorzystywane na tych terenach.

- Wspólnie z lokalnymi automobilklubami staraliśmy się znaleźć najlepsze oesy, jakie może zaoferować region Umeå. Już w trakcie wstępnego planowania rok temu rozpoczęto pracę nad wyznaczeniem możliwych dróg pod tym kątem i przygotowano wiele alternatywnych wariantów od tego czasu - powiedział Johan Magnusson, jeden z członków komitetu organizacyjnego, odpowiedzialny za trasę zawodów.

Harmonogram Rajdu Szwecji wciąż nie jest całkowicie ustalony, ponieważ dwa odcinki, z powodu braku zezwoleń, nie mogą być jeszcze zaprezentowane.

- To, że jesteśmy spóźnieni i nawet dzisiaj nie mamy pełnej trasy, absolutnie nie jest czymś, czego sobie życzyliśmy. Naszym celem było przygotowanie propozycji odcinków specjalnych jeszcze przed latem tego roku, a biorąc pod uwagę rozmiar imprezy i jej wpływ na wielu różnych interesariuszy w całym Umeå, było to duże wyzwanie. Bez współpracy ze wszystkimi stronami i ich dobrej woli, ta podróż byłaby niemożliwa - powiedział Glenn Olsson, dyrektor generalny rajdu.

Promotor mistrzostw świata jest podekscytowany nowym otwarciem Rajdu Szwecji, po przeprowadzce zawodów do Umeå.

Simon Larkin z firmy WRC Promoter GmbH, w zeszłym tygodniu odwiedził arenę zmagań drugiej rundy WRC 2022 (24-27 lutego).

- Po wizycie w zeszłym tygodniu wraz z FIA, w celu sprawdzenia odcinków specjalnych, bazy rajdu, parku serwisowego i superoesu, jesteśmy absolutnie przekonani o potencjale rozwoju imprezy w tym fantastycznym nowym mieście - przekazał Simon Larkin.

- Rajd zaliczany do mistrzostw świata, to niezwykle wymagające technicznie, logistycznie i administracyjnie wydarzenie, więc zawsze będą pojawiały się trudności, zwłaszcza w pierwszym roku. Organizatorzy Rajdu Szwecji oraz władze Umeå mają pełne, bezwarunkowe poparcie dla tej nowej przygody zarówno ze strony FIA, jak i promotora WRC i z niecierpliwością czekamy na luty 2022 roku - zakończył.

Harmonogram Rajdu Szwecji 2022:

Czwartek, 24 lutego

Odcinek testowy Klabböle 09:01 (6.80 km)

Piątek, 25 lutego

OS1 Kroksjö 1 08:42 (15.20 km)

OS2 Kamsjö 1 09:52 (27.80 km)

OS3 Sävar 1 11:29 (17.24 km)

Flexi serwis A (Umeå)

OS4 Kroksjö 2 14:47 (15.20 km)

OS5 Kamsjö 2 15:57 (27.80 km)

OS6 Sävar 2 17:34 (17.24 km)

OS7 Umeå Sprint 18:38 (5.24 km)

Flexi serwis B (Umeå)

Sobota, 26 lutego

Serwis C (Umeå)

OS8 Brattby 1 08:02 (10.49 km)

OS9 do potwierdzenia 09:29 (20.52 km)

OS10 do potwierdzenia 10:54 (19.44 km)

OS11 Umeå 1 12:08 (10.44 km)

Flexi serwis D (Umeå)

OS12 Brattby 2 14:32 (10.49 km)

OS13 do potwierdzenia 15:59 (20.52 km)

OS14 do potwierdzenia 17:24 (19.44 km)

OS15 Umeå 2 18h38 18:38 (10.44 km)

Flexi serwisE E (Umeå)

Niedziela 27 Lutego

Serwis F (Umeå)

OS16 Vindeln 1 07:00 (14.19 km)

OS17 Sarsjöliden 1 08:08 (13.93 km)

OS18 Vindeln 2 09:36 (14.19 km)

OS19 Sarsjöliden 2 [Power Stage] 12:18 (13.93 km)