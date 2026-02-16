Przejdź do głównej treści
WRC Rajd Szwecji

Szwedzkie podium Abramowskiego

Tymek Abramowski i Jakub Wróbel zakończyli Rajd Szwecji na podium w klasie WRC3.

Opublikowano:
Tymek Abramowski, Jakub Wróbel, Ford Fiesta Rally3

Tymek Abramowski, Jakub Wróbel, Ford Fiesta Rally3

Autor zdjęcia: Abram Racing

Abramowski i Wróbel w fantastyczny sposób rozpoczęli swój sezon Rajdowych Mistrzostw Świata. Polska załoga przez cały weekend prezentowała bardzo dobre tempo i ostatecznie uplasowała się na znakomitym 2. miejscu w klasie WRC3. Dla duetu ABRAM Racing jest to pierwsze podium w mistrzostwach świata i niezwykle cenne punkty do klasyfikacji WRC3.

73. Rajd Szwecji był pierwszym punktem sezonu WRC 2026 dla polskiej załogi. Urzędujący mistrzowie Europy w klasie ERC3 postanowili, że punktowanie w WRC3 rozpoczną właśnie od zimowej rundy mistrzostw z bazą w Umea. Czekało na nich 18 wymagających odcinków specjalnych o łącznej długości przeszło 300 kilometrów, które zostały rozdzielone na cztery dni rywalizacji.

Abramowski i Wróbel prezentowali się bardzo dobrze już w piątek, kiedy to zakończyli na podium 5 z 6 rozegranych odcinków specjalnych. Kiedy różnice w czołówce były już większe, Polacy strategicznie kontrolowali swoje tempo i nie podejmowali zbędnego ryzyka. Ostatecznie Tymek i Jakub zajęli 2. miejsce w klasie WRC3, kończąc rajd niezwykle mocnym akcentem, czyli wygranym Power Stage’m – ostatnim odcinkiem rywalizacji.

Tymek Abramowski, Jakub Wróbel, Ford Fiesta Rally3

Tymek Abramowski, Jakub Wróbel, Ford Fiesta Rally3

Autor zdjęcia: Abram Racing

Znakomity występ w Szwecji oznacza, że Polacy zdobyli 17 punktów do klasyfikacji mistrzostw świata WRC3. Daje im to aktualnie 3. miejsce w punktacji, przy jednoczesnym podkreśleniu, że dwie pierwsze załogi wystąpiły już w dwóch rajdach. Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem każda z załóg może zdobywać punkty w maksymalnie siedmiu rajdach, z czego do łącznego dorobku zalicza się najlepszych sześć wyników.

- Kończymy Rajd Szwecji na 2. miejscu w klasie WRC3. To dobry rezultat, chociaż wiadomo, że celem zawsze jest zwycięstwo. Były odcinki, na których potrafiliśmy jechać tempem Matteo Fontany, natomiast małe szczegóły sprawiły, że w pewnym momencie różnice się zwiększyły. Wtedy oczywiście decyzja mogła być tylko jedna – jazda mądra, strategiczna, bez podejmowania ryzyka, aby dowieźć 2. miejsce do mety. Chcę podziękować zespołowi RallylabTechnology za świetnie przygotowany samochód, ale też rodzicom, kibicom i wszystkim osobom, które nas wspierają. Wywozimy ze Szwecji dobre punkty – do zobaczenia na kolejnej rundzie - powiedział Abramowski.

- Podium w Rajdzie Szwecji to dla nas bardzo dobry początek sezonu mistrzostw świata. Rywalizacja w klasie WRC3 była dosyć zacięta, więc cieszę się, że byliśmy w stanie meldować się na podium kolejnych odcinków i że wygraliśmy Power Stage. Uważam, że drugą część rajdu przejechaliśmy bardzo mądrze, a Tymek, pomimo młodego wieku, pokazał dużą dojrzałość za kierownicą. Teraz pozostaje nam czekać na kolejne starty, dziękujemy za wsparcie - dodał Wróbel.

Tymek Abramowski, Jakub Wróbel, Ford Fiesta Rally3

Tymek Abramowski, Jakub Wróbel, Ford Fiesta Rally3

Autor zdjęcia: Abram Racing

Poprzedni artykuł Solberg: Nie zasłużyłem na więcej

