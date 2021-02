W swoim drugim sezonie z ekipą z Alzenau Tanak podkreśla, że jego oczekiwania co do WRC 2021 są zdecydowanie większe. Chciałby powalczyć o drugie mistrzostwo. Pierwsze zdobył w 2019 roku jeżdżąc dla Toyoty.

Po wypadku w Rajdzie Monte Carlo 2020, w Szwecji i Meksyku stawał na drugim stopniu podium, wygrał Rajd Estonii, ale problemy techniczne w Turcji i Sardynii przekreśliły szanse na obronę tytułu.

Początek tegorocznych mistrzostw nie był dla niego udany. Ponownie nie ukończył Rajdu Monte Carlo - więcej informacji o kłopotach Estończyka w pierwszej rundzie WRC 2021 jest w tym artykule.

- Zdecydowanie, moje oczekiwania w tym roku są o wiele większe niż w zeszłym - powiedział Tanak serwisowi DirtFish. - W poprzednim sezonie dałem zespołowi czas na przyzwyczajenie się do mnie oraz na rozwój. Za to w tym roku już nie chodzi o naukę.

- Nadszedł czas, aby stanąć na nogi i naprawdę musimy włączyć się do rywalizacji, w przeciwnym razie przegramy walkę z Toyotami - przyznał.

W odniesieniu do nieudanego Rajdu Monte Carlo 2021 apeluje, aby nie wyciągać daleko idących wniosków z dominującego występu Toyoty. Tanak prowadził w tym rajdzie przez pierwsze dwa odcinki specjalne.

- Mieliśmy wiele drobnych problemów podczas rajdu, od samego początku - przekazał Tanak. - Naprawdę, nie znamy naszych osiągów w porównaniu z Toyotami. Na pewno są mocne, bylibyśmy silniejsi, gdyby wszystko przebiegało bezproblemowo. Tak już bywa. Z pewnością przed nami jeszcze wiele do zrobienia.

- Na początku wygraliśmy dwa oesy, wszystko układało się dobrze - dodał. - Drugiego dnia przyhamowało nas kilka rzeczy, co oczywiście nie powinno się zdarzyć. Mam na myśli, że Monte daje pojęcie, czy czujesz się komfortowo w samochodzie czy nie.

Poproszony o porównanie tegorocznej edycji rajdu do tej z przed dwunastu miesięcy (obydwie nieukończone), odparł: - Fizycznie bolało mniej niż w zeszłym roku, ale psychicznie bardziej. W poprzednim sezonie dokładnie wiedzieliśmy, co zrobiliśmy źle, a teraz nie do końca. To (przebicie opony na sobotnim etapie) było ciężkim doświadczeniem.

Jeśli chodzi o wyniki w Rajdzie Monte Carlo 2021 pozostałych reprezentantów koreańskiego producenta, Thierry Neuville był trzeci, a Dani Sordo piąty.