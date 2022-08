Fiński klasyk powrócił do czterodniowego formatu oraz letniego terminu. Organizatorzy przygotowali 22 odcinki specjalne o łącznej długości blisko 323 kilometrów.

71. edycję imprezy zamykał powtórny przejazd oesu Ruuhimaki, rozgrywany w formacie Power Stage. Na nieco ponad 11 km w większości szybkiej i szerokiej drogi najlepiej spisali się Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Elfyn Evans i Scott Martin [+3,1 s] o 0,009 s pokonali Craiga Breena i Paula Nagle.

W rajdzie triumfowali Tanak i Jarveoja. Estończycy prowadzenie objęli już na drugim oesie i pomimo zaciekłych ataków reprezentantów Toyoty nie oddali go do samej mety. Dla mistrzów świata z 2019 roku to szesnaste zwycięstwo w rundzie mistrzostw świata, drugie w tym sezonie. Hyundai po raz pierwszy wygrał w Finlandii.

- Chłopcy z Toyoty trochę pomogli. Po piątku dostrzegliśmy pewną szansę i udało się. To trudne czasy. Podziękowania dla mojej żony. Strasznie mnie teraz wspiera - przekazał Tanak

Rovanpera i Halttunen w piątek musieli czyścić drogę i przez resztę weekendu odrabiali poniesione straty. Ostatecznie do szóstego zwycięstwa w sezonie zabrakło im niespełna 7 sekund.

- Fajny weekend. Chciałbym wygrać, ale patrząc na całość, spisaliśmy się naprawdę dobrze. W piątek czyściliśmy, a potem nadrabialiśmy. Możemy być zadowoleni - podsumował Rovanpera.

W pierwszej fazie rajdu najbliżej Tanaka byli Esapekka Lappi i Janne Ferm. W sobotę stracili jednak dystans, a dzisiaj zaliczyli dachowanie na przedostatniej próbie. Prowizoryczne naprawy na sekcji dojazdowej pozwoliły uratować najniższy stopień podium [+1.20,7]. GR Yaris ukończył imprezę bez przedniej szyby i fragmentu dachu.

- Gdybyśmy stracili podium... Och. Były koleiny. Uderzyliśmy w kamień i rolowaliśmy trzy razy. Nie wiem, co powiedzieć. Przepraszam zespół za zniszczenie samochodu. Dobrze tu być - mówił z ulgą Lappi.

Elfynowi Evansowi i Scottowi Martinowi zabrakło do podium 16,9 s. Zgodnie ze swoimi własnymi zapowiedziami Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe nie włączyli się do walki o wygraną i zamknęli piątkę [+2.18,0]. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston zameldowali się na szóstej pozycji [+3.09,0]. Siódma powędrowała w ręce Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona [+3.57,0].

- To nie był najlepszy weekend. Pełen wzlotów i upadków. Trochę frustracji. W sobotę popełniłem kilka błędów. Jesteśmy jednak na mecie.

- Trudny weekend, ale takiego się spodziewaliśmy. Tutaj zawsze mam problemy. Teraz Ypres i spróbujemy się tam spisać - zapowiedział Neuville.

- Próbowałem. Dobry przejazd. Dziękuję zespołowi. Wczoraj popełniłem zbyt dużo błędów i nie mogłem złapać Thierry'ego - przyznał Katsuta.

- Wygląda na to, że jest lepiej niż rano. Podobało mi się. Wszystko dobrze - zameldował Greensmith.

Do finałowej próby nie wystartowali Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais, więc ósmą pozycję przejęli zwycięzcy WRC 2: Teemu Suninen i Mikko Markkula [+9.31,3]. Emil Lindholm i Reeta Hamalainen przez cały weekend ścigali rodaków, ale zabrakło im 7,7 s. Dziesiątkę klasyfikacji generalnej skompletowali Jari Huttunen i Mikko Lukka, debiutujący w samochodzie Rally1 [+10.31,6].

- Naprawdę dobry rajd. Wyczucie było odpowiednie. Hyundai poprawił samochód i teraz można nim zwyciężać - przyznał Suninen.

- Cisnęliśmy bardzo mocno. Najwięcej straciliśmy w piątek. Nie mogę powiedzieć, że jestem zachwycony, ale drugie miejsce jest dobre. Był to dobry rajd. Tutaj czas jest w porządku, choć sądziłem, że mamy kapcia - mówił Lindholm.

- Fajne uczucie. Ten samochód jest niesamowity. Weekend jednak nie do końca poszedł po mojej myśli. Dziękuję sponsorom i zespołowi - meldował Huttunen.

Trójkę WRC 2 uzupełnili Egon Kaur i Silver Simm. Strata do Suninena przekroczyła 2 minuty.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w swoim pierwszym występie na fińskich szutrach uplasowali się na siódmej pozycji w WRC 2, trzeciej wśród juniorów [+5.45,6].

- To jak dotychczas nasz najlepszy start w Rajdowych Mistrzostwach Świata - przekazał Marczyk. - Jestem dumny z całego naszego zespołu, że daliśmy radę i po raz kolejny wskoczyliśmy kroczek bliżej naszych marzeń. To był wymagający i piękny weekend. Jeszcze tutaj wrócimy.

Rywalizację w WRC 3 zdominowali Lauri Joona i Tuukka Shemeikka. Duet oddał rywalom z kategorii tylko jeden odcinek. Przewaga na mecie nad Janem Cernym i Janem Tomankiem przekroczyła 4 minuty.

W tabeli sezonu zdecydowanym liderem jest Rovanpera [198 punktów]. Tanak awansował na drugą pozycję [104] i o punkt wyprzedza Neuville’a.

Kolejną odsłoną sezonu będzie Ardeca Ypres Rally Belgium, zaplanowany w dniach 18-21 sierpnia.

