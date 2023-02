Emocjonujący Rajd Szwecji dobiega końca. Chociaż nieudany plan Hyundaia z zamianą pozycji między załogami Breen/Fulton i Neuville/Wydaeghe może pozostawiać niesmak wśród kibiców, to zdecydowanie warto skupić się w tym momencie na zwycięzcach, którymi zostają Ott Tanak i Martin Jarveoja.

Estońska załoga wywalczyła osiemnaste zwycięstwo w WRC, pierwsze od ubiegłorocznego Rajdu Belgii i trzecie w barwach M-Sportu. Jednocześnie jest to drugi triumf zespołu Ford M-Sport w kategorii Rally1. Tanak i Jarveoja awansują tym samym na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu WRC.

- Oczywiście wiele to dla mnie znaczy, że wsiadam do nowego samochodu i daję radę. To dla nich [M-Sportu] duży wysiłek, aby walczyć z tak dużymi producentami. Jestem pewien, że dostają sporo stresu z mojego powodu, ale dopóki to przynosi efekty, wszyscy wygrywamy. Wspaniale jest być częścią tego zespołu - cieszył się Tanak.

Drugi stopień podium należy do Craiga Breena i Jamesa Fultona, którzy na początku swojego programu z Hyundaiem w 2023 roku bardzo długo byli w walce o zwycięstwo. Po błędzie Neuville'a na odcinku Power Stage Irlandczycy "niechcący" przeskoczyli Belgów.

- Nie taki był plan, ale nie mogłem tego wiedzieć. Cieszymy się. To był niesamowity weekend i wspaniale znów być z przodu - przyznał Breen.

Trzecie miejsce w Rajdzie Szwecji należy do załogi Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe. Belgowie powoli budowali prędkość na szwedzkim śniegu, ale w drugiej połowie rywalizacji zbliżyli się do podium, aby ostatecznie stanąć na jego trzecim stopniu. Na odcinku Power Stage Neuville popełnił błąd na hamowaniu i uderzył mocniej w bandę śnieżną, przez co stracił zbyt dużo czasu, aby utrzymać się przez duetem Breen/Fulton.

- To nie był dobry odcinek. Trochę bałem się hamowania i bałem się przestrzelić zakręt, ale jesteśmy tutaj. To był niesamowity i ciężki weekend, ale ogólnie świetny dla zespołu. Wszyscy wykonali dobrą robotę, a samochód był szybki. To pozytyw z tego weekendu - powiedział Neuville.

Pięć punktów za Power Stage zgarniają Esapekka Lappi i Janne Ferm. Elfyn Evans i Scott Martin zajmują drugie miejsce i przypisują do swojego konta 4 punkty. Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen uzyskali taki sam rezultat, licząc do dziesiątej części sekundy, jednak według oficjalnej komunikacji WRC to Finowie byli minimalnie szybsi i to na ich konto trafiają trzy punkty.

- W wielu miejscach hamowałem zbyt wcześnie. Myślę, że zakręty pojechałem całkiem nieźle, ale hamowanie zawsze jest dla mnie dość trudne. Inni mogą być szybsi - mówił Lappi, nie wiedząc jeszcze, że jego tempo w zupełności wystarczyło do wygranej na Power Stage.

- Było całkiem nieźle, ale przyczepność była dość mieszana. To naprawdę podsumowuje weekend. Nie było łatwo, ale oczywiście nie możemy się już doczekać następnego rajdu - przyznał Evans.

- Nie chciałem zdobywać pięciu punktów (aby mieć lepszą pozycję na drodze w Meksyku). Na pewno był jakiś plan. Jestem pewien, że faceci z tyłu znają teraz nasz czas, więc mogą dostosować swoją prędkość. Mam nadzieję, że zdobędziemy przynajmniej kilka punktów - wyjaśnił Rovanpera.

Jeden punkt za Power Stage zdobyli Craig Breen i James Fulton. Pierre-Louis Loubet miał duże problemy na trasie. Jego Ford Puma Rally1 uległ awarii. Francuz, pilotowany przez Nicolasa Gilsoula, najpierw zatrzymał się na trasie, ale ostatecznie dotarł do mety przy pomocy silnika elektrycznego i obronił szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej.

- Coś się zepsuło, więc pojechaliśmy powoli do końca. Mieliśmy trochę dymu, ale nie było ognia - powiedział na mecie Loubet.

Kategorię WRC2 w Rajdzie Szwecji pewnie wygrali Oliver Solberg i Elliot Edmondson. Duet w Fabii RS Rally2 przewodził stawce od piątku i konsekwentnie budował przewagę. To pierwsze zwycięstwo Solberga w WRC2. Oliver wygrał wcześniej Rajd Estonii 2020 za kierownicą Volkswagena Polo, jednak było to WRC3.

- To fantastyczne. Co za wspaniałe uczucie! Minęło dużo czasu, odkąd wygrałem i wreszcie wszystko działało poprawnie i jestem naprawdę szczęśliwy. Elliott wykonał niesamowitą robotę i z pewnością to był niesamowity weekend - cieszył się Solberg.

Drugie miejsce wywalczyli Ole Christian Veiby i Torstein Eriksen. Sami Pajari i Enni Malkonen zakończyli rywalizację w WRC2 na miejscu trzecim. Czwartą lokatę zajęli Georg Linnamäe i James Morgan, a czołową piątkę uzupełnili Marco Bulacia i Diego Vallejo.

Michał Sołowow i Maciej Baran zajęli 12. miejsce w WRC2 na ostatnim odcinku i dokładnie na tej samej lokacie ukończyli całe zawody. Polacy triumfowali też w WRC Masters Cup z przewagą 9,5 minuty nad drugą załogą.

Roope Korhonen i Anssi Viinikka wygrali w WRC3. William Creighton i Liam Regan zajęli drugie miejsce, tracąc do nich 39,6 sekundy. Laurent Pellier i Marine Pelamourgues walczyli do samego końca o odzyskanie drugiej lokaty, ale ostatecznie zabrakło im 0,6 sekundy.

William Creighton i Liam Regan wygrali z kolei klasyfikację JWRC, także przed wspomnianą załogą Pellier/Pelamourgues. Diego Dominguez Jr. i Rogelio Penate zajęli trzecie miejsce.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - 2:25:54.5

2. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - +18,7

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +20,0

3. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +25,1

5. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +1:24,0

6. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +5:59,0

7. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +7:42,4

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +7:48,1

9. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5- +8:30,4

10. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +9:03,2