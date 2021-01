Tanak i Jarveoja z tytułem Sportowca Roku

W związku z pandemią koronawirusa zmieniono format plebiscytu. Nie wybierano najlepszych wśród kobiet, mężczyzn i zespołów, ale postanowiono wręczyć nagrodę Sportowca Roka 2020, na którą można było zasłużyć zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Tanak i Jarveoja wygrali głosowanie wśród kibiców i dziennikarzy oraz zajęli drugie miejsce w opinii organizacji sportowych. Sumarycznie dało im to tytuł najlepszych w Estonii. Pokonali tenisistkę Anett Kontaveit, motorowodniaka Erika Aaslav-Kaasika, łyżwiarkę figurową Evę-Lottę Kiibus oraz narciarkę dowolną Kelly Sildaru.

- To był dziwny rok. Generalnie nie było łatwo. Sytuacja dotknęła również sport i ciężko było śledzić wszystko to, co się wydarzyło. Powinniśmy być wdzięczni, że motorsport ruszył, a rajdy były organizowane - powiedział Tanak, cytowany przez serwis Delfi.

Estońska załoga rajdowa zakończyła sezon WRC 2020 na trzecim miejscu. Duet wygrał domową rundę i istotnie przyczynił się do tytułu Hyundaia wśród producentów.

Kibice oddali ponad 34 tysiące głosów. Swoją opinię wyraziło również 45 dziennikarzy oraz 63 organizacje sportowe.