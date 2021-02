Tanak kontroluje sytuację

Pierwszą sobotnią pętlę zamknął oes Siikakämä, jedna z kultowych prób Arctic Lapland Rally. Choć w rundzie mistrzostw Finlandii odcinek nierzadko liczy ponad 40 km, załogi walczące o punkty w światowym czempionacie muszą przejechać 27,68 km. Wycięto najszybszy fragment trasy.

Oes wygrali Tanak i Jarveoja. Jedynie 0,1 s stracili coraz lepiej sobie radzący Elfyn Evans i Scott Martin. Sekundę dłużej jechali Sebastien Ogier i Julien Ingrassia.

W połowie rajdu na czele jest Tanak. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen tracą 23,6 s. Craig Breen i Paul Nagle są gorsi od załogi Toyoty o 5,3 s.

- Samochód zachowywał się dobrze po tym, jak dokonaliśmy pewnych zmian. Pierwszy przejazd był trudny, ale gdy pozna się trasę, to naprawdę jeden z najlepszych odcinków - powiedział Tanak.

- Było ślisko. Nie wiem czy to opony, czy coś innego. Musimy się poprawić i znaleźć trochę prędkości - stwierdził Rovanpera.

- Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy tego poranka - skomentował Breen.

5,8 dzieli od podium Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a [+34,7 s]. Belgowie muszą się jednak oglądać za siebie. Elfyn Evans i Scott Martin zdecydowanie przyspieszyli drugiego dnia rywalizacji i tracą jedynie 2,6 s. Nadal błyszczy debiutant w aucie WRC - Oliver Solberg, pilotowany przez Sebastiana Marshalla. 19-latek po czwartym wyniku na OS5 jest szósty w „generalce” [+51,3 s].

- Mam problemy ze zrozumieniem notatek. Staram się być skoncentrowany i robić swoje. Dajemy z siebie wszystko - wyjaśnił Neuville.

- Bardzo, bardzo szybki oes. Chwilami czułem, że jadę zbyt wolny, a chwilami wydawało się, iż jest za szybko. W pewnych miejscach pojechałem zbyt szeroko, ale przynajmniej utrzymywałem prędkość - podsumował Evans.

- Co za oes! Cisnąłem w niektórych miejscach. W innych zaś byłem ostrożny. Czas nie jest zły, więc jestem zadowolony - informował Solberg.

Takamoto Katsuta i Daniel Barritt [+52,4] stracili szóstą pozycję na rzecz Solberga. Japońsko-brytyjski duet czuje już na plecach oddech kolegów z Toyoty - Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassi. Mistrzom świata brakuje 1,8 s.

- Oes był trudny. Lubię go, ale nie jechałem zbyt dobrze. Powiedzmy, że było gównianie. Brakowało mi pewności. Muszę się poprawić - przekazał Katsuta.

- Lepiej niż wczoraj. Ale to, co straciliśmy, jest już nie do odrobienia. Daję z siebie wszystko - przyznał Ogier.

Pierwszą dziesiątkę zamykają załogi M-Sport Ford WRT - Teemu Suninen i Mikko Markkula [+1.10,9] o 41,2 s wyprzedzają Gus Greensmitha i Elliotta Edmondsona.

- Najpiękniejszy oes rajdu. Próbuję doprowadzić samochód do limitu. Takie jest moje zadanie. Jestem zadowolony - stwierdził Suninen.

- Nie mogłem znaleźć rytmu. Popełniłem kilka błędów. Najgorszy oes pętli - powiedział Greensmith.

Liderzy WRC 2 - Esapekka Lappi i Janne Ferm dołożyli na OS5 kolejne 11,1 s do swojej przewagi. Andreas Mikkelsen i Ola Floene są gorsi o ponad pół minuty, mając jednocześnie 7,4 s zapasu nad Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem [+40,5 s].

więcej wkrótce