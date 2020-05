Tanak: Lubię swoją pracę

Rozmowę z rajdowym mistrzem świata 2019 opublikował oficjalny serwis WRC.

Jak sobie radzisz bez rajdów?

Zdecydowanie brakuje mi rajdów, rywalizacji i rodziny z parku serwisowego. Jestem jednak dość zrelaksowany i to zdecydowanie najdłuższy czas, jaki spędziłem z rodziną - to dobra strona tej sytuacji.

Za jakim aspektem sportu tęsknisz najbardziej?

Lubię presję konkurencji i lubię pracować. Lubię swoją robotę! Byłem w kontakcie z niektórymi członkami zespołu, ale to dość dziwny czas - z pewnością przerwa jest długa.

W zeszłym miesiącu powinien odbyć się Rajd Argentyny. Jak sądzisz, jakbyś sobie w nim poradził?

Argentyna jest zawsze trudną imprezą, ale już tam zwyciężyłem wcześniej, Hyundai również tam triumfował - chciałbym więc pomyśleć, że poszłoby całkiem dobrze. Pierwsze dwa dni imprezy są wyzwaniem na szybszych osach, a El Condór i Mina Clavero ostatniego dnia są bardziej skomplikowane. Nawierzchnia jest dość dziurawa, a ponieważ odcinki specjalne są szybkie, jest to ciężkie dla samochodu. Hyundai to jednak wytrzymałe auto.

Do tej pory zaliczyłeś tylko trzy rajdy z Hyundai Motorsport. Jak się czujesz w zespole?

Dobrze. Jak mówisz, nie było zbyt wielu rajdów i tylko kilka testów, ale poznałem wiele osób i już zobaczyłem, jak profesjonalny jest zespół. Każdy bardzo ciężko pracował, aby ułatwić wszystko mi i Martinowi. Są też bardzo otwarci na uwagi, co może pomóc we wzmocnieniu zespołu.

Widzieliśmy kierowców angażujących się w simracing. Czy ciebie to również interesuje?

Nie całkiem. To nie jest tak realne dla nas kierowców rajdowych. Nieco inaczej jest w przypadku kierowców wyścigowych, ponieważ mogą nauczyć się torów. W tym czasie moje dni są bardzo zajęte, np. poświęcam je na trening.

Na co teraz czekasz?

Na powrót do mojego Hyundaia i wznowienie jazdy. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, czekamy i zobaczymy, kiedy sytuacja się uspokoi. Teraz bardzo ważne jest, abyśmy słuchali zaleceń rządów i przestrzegali ich wytycznych. To wszystko co możemy zrobić. Wiem, że kibice tęsknią za sportem, my też - możemy to pokonać, pracując razem i podążając właściwą drogą.