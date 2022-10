Na koniec dnia czekała powtórka Te Akau North. Na 18,5 km najlepiej poradzili sobie Tanak i Jarveoja. Elfyn Evans i Scott Martin stracili 1,2 s. Trzeci czas należał do Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena [+2,1 s].

Po piątku i przejechaniu blisko 160 km prowadzą Tanak i Jarveoja. Przewaga Estończyków nad Evansem i Martinem to jedynie 0,2 s. Sebastien Ogier i Benjamin Veillas musieli pokonać finałową próbę dnia bez tylnego skrzydła. W rezultacie spadli na trzecie miejsce w rajdzie [+6,7 s].

- Zmieniliśmy trochę rzeczy w samochodzie i było lepiej, jednak zajęło trochę czasu zanim się dostosowałem. Nie jest źle, ale nie tak chciałem zakończyć dzień - martwił się Evans.

- Sporo tracimy bez skrzydła. Robiłem, co mogłem, ale to nie to samo - stwierdził Ogier.

Strata Rovanpery i Halttunena do podium to tylko pół sekundy. Gus Greensmith i Jonas Andersson zamykają piątkę [+43,8 s]. Do załogi M-Sportu zbliżyli się: Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Różnica to 1,8 s. Oliver Solberg i Elliott Edmondson są siódmi [+1.28,3], a Takamoto Katsuta i Aaron Johnston ósmi [+1.42,0].

- Jak dotąd całkiem dobrze. Żadnych błędów. Myślę, że możemy być zadowoleni. Tutaj pewnie stracimy trochę czasu. Wszystko dobrze - podsumował Rovanpera.

- Nie był to najlepszy dzień. Nadal nie czuję się komfortowo w samochodzie i musimy nad tym popracować. W Grecji było w porządku, ale na żadnym innym rajdzie nie mogłem cisnąć - przyznał Neuville.

- Trudny odcinek. Musiałem być ostrożny, ponieważ wcześniej mocno zużyłem opony. Teraz wyczucie jest lepsze - mówił Solberg.

- Dobry dzień. Jednak po południu opony zużywały się w dziwny sposób. Poza tym w porządku - zapewnił Greensmith.

- Mieszane warunki i nie cisnąłem. Na pewno jest wiele do poprawy - zapowiedział Katsuta.

Dziesiątkę uzupełniają Hayden Paddon i John Kennard [+5.07,0] - najszybsi w WRC 2 - oraz Lorenzo Bertelli i Lorenzo Granai [+5.41,4].

- Wszystko dobrze. Zarządzamy oponami. Generalnie dobry dzień, ale to nie pora na odpoczynek - przekazał Paddon.

- Niesamowity dzień, niesamowite oesy i niesamowity samochód. Muszę jednak zrozumieć hybrydę - przyznał Bertelli.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak ponownie wygrali Te Akau North w WRC 2. Paddona pokonali o 4,3 s. Po dniu gospodarz jest jednak lepszy o niewiele ponad minutę. Prowizoryczne podium w kategorii kompletują Shane van Gisbergen i Glen Weston [+1.37,0].

- Przyczepność się zmieniała, było sporo błota. Możemy się cieszyć, że tu jesteśmy. Przed nami mokra sobota - zapowiedział Kajetanowicz.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Kajto.pl