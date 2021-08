Sobotę podczas ósmej rundy sezonu WRC 2021 zainaugurowała próba Hollebeke. Organizatorzy zafundowali załogom na początek dnia najdłuższy oes w całym harmonogramie Ypres Rally. Do przejechania jest prawie 26 km. Pomiędzy licznymi skrzyżowaniami nie brakuje szybkich sekcji.

W regionie panuje słoneczna pogoda. Temperatura powietrza osiągnęła 16 stopni Celsjusza.

Drugi etap najlepiej rozpoczęli Craig Breen i Paul Nagle. Irlandczycy pokonali Elfyna Evansa i Scotta Martina o 1,6 s. Na oesowym podium zmieścili się liderzy: Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+2,8 s].

- Trochę za długo to trwało. Nie był zbyt blisko mnie, ale wyciągał cały ten „syf”. Ciekawe, co Ott o tym powie - narzekał Breen.

- Jest w porządku. Trochę problemów na skrzyżowaniach - meldował Evans.

- Jestem zadowolony ze swojej formy. Było bardzo ślisko, więc nie ryzykowałem. Droga jest bardzo brudna - przekazał Neuville.

Ott Tanak i Martin Jarveoja stracili ponad 3 minuty. Estończycy zmieniali na odcinku przebitą oponę. W rowie utknęli Pierre-Louis Loubet i Florian Haut-Labourdette.

- Musiałem coś dotknąć. Jak tylko dostałem wiadomość, zjechałem. Podnośnik był zepsuty - mówił Tanak.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen rozpoczęli od czwartego czasu [+4,9 s]. 0,1 s wolniej od Finów jechali Sebastien Ogier i Julien Ingrassia.

- Odcinek nie był łatwy. Pierwsza pętla ponownie jest dla nas trudna - przyznał Rovanpera.

- Trudno powiedzieć. Chcę spróbować powalczyć o podium - powiedział Ogier.

Szósty rezultat na mecie należał do Takamoto Katsuty i Keatona Williamsa [+18,9 s]. Gus Greensmith i Chris Patteron, wracający dziś do rywalizacji, stracili do Breena ponad 40 s.

- Podstępnie. W niektórych miejscach asfalt praktycznie nie ma przyczepności. To będzie kolejny wymagający dzień - zapowiedział Katsuta.

- Chcę się uczyć. Nic ma nic do zyskania, pozostaje więc zdobyć jakąś wiedzę - zapewnił Greensmith.

Po OS9 przewaga Neuville’a zmniejszyła się do 4,8 s. Evans awansował na podium [+32,2 s]. Rovanperę dzieli od zespołowego kolegi 2,5 s.

W WRC 2 najszybsi byli Teemu Suninen i Mikko Markkula. Do rywalizacji wrócili Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow [+3,3 s]. Liderzy: Oliver Solberg i Aaron Johnston byli gorsi o 8,7 s. Problemy mieli Jari Huttunen i Mikko Lukka. Strata przekroczyła 3 minuty.

W WRC 3 próbę wygrali Sebastien Bedoret i Francois Gilbert. Na czele pozostają Yohan Rossel i Alexandre Coria. Różnica wynosi 11,3 s.