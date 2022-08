Ostatni dzień walki w ósmej rundzie sezonu WRC 2022 rozpoczął się odcinkiem Oittila. Próbę tę - choć pod inną nazwą - w znaczącej części wykorzystywano już w latach 70. ubiegłego stulecia. Względem ubiegłego roku dystans skrócono niemal o połowę. Droga jest mieszanką wąskich i szerokich sekcji oraz wielu skrzyżowań.

Pojedynek o zwycięstwo lepiej rozpoczęli Tanak i Jarveoja. Ścigający ich Kalle Rovanpera i Janne Ferm stracili 1,9 s. Trójkę uzupełnili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+7,6 s].

- Z całą pewnością było pełnym ogniem. Potrzebowaliśmy tego - mówił Tanak.

- Niewiele więcej mogę zrobić. Czysty przejazd. Ta mniejsza droga sporo się czyści. Nie był to idealny przejazd - przekazał Rovanpera.

- Czysty przejazd, choć miejscami jest bardzo ślisko. Bez problemów - informował Neuville.

Za oesowym podium dojechali Esapekka Lappi i Janne Ferm [+9,7 s]. 0,8 s do zespołowych kolegów stracili Elfyn Evans i Scott Martin. Szósty czas należał do Takamoto Katsuty i Aarona Johnstona [+11,4 s], a siódmy do wracających dziś na trasę Craiga Breena i Paula Nagle [+13,5 s].

- Już się przyzwyczaiłem, że nic nie widać, ale z całą szybą jest z pewnością lepiej - śmiał się Lappi.

- Nie podejmujemy ryzyka, ale staramy się pozostać w rytmie - zapewnił Evans.

- Zmieniliśmy coś w samochodzie, ale to pomysł inżyniera. To on wykonał świetną pracę - powiedział Katsuta.

- Sporo luźnego. Przeschło w nocy. Całkiem w porządku - mówił Breen.

Gus Greeesnmith i Jonas Andersson rozpoczęli dzień od ósmego rezultatu [+13,8 s]. W dziesiątce zmieścili się jeszcze Jari Huttunen i Mikko Lukka [+15,4 s] oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+15,6 s].

- Żadnej trakcji czy przyczepności. Jednak był to dobry początek - meldował Greensmith.

- Oes jest ładny, ale wspomaganie znowu odmawia posłuszeństwa i prawie wypadliśmy - martwił się Huttunen.

- Dziś chcemy mieć trochę frajdy i wypróbować kilka rzeczy w samochodzie. Fajnie, że przed nami jadą chociaż dwa auta - stwierdził Fourmaux.

Po OS19 przewaga Tanaka nad Rovanperą urosła do 10,3 s. Lappi jest trzeci [+44,9 s], a Evans czwarty [+1.30,2]. Neuville zamyka piątkę [+2.13,1].

Teemu Suninen i Mikko Markkula byli najszybsi w WRC 2. Emil Lindholm i Reeta Hamalainen stracili do rodaków 0,4 s. Trójkę próby uzupełnili Mikko Heikkila i Samu Vaaleri [+0,5 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mieli dziesiąty wynik [+13,6 s].

Łącznie prowadzi Suninen przed Lindholmem [+11,1 s]. Marczyk pozostaje siódmy [+5.24,5].

