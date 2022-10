Zaledwie kilka godzin po zakończeniu Rajdu Katalonii, w którym zajął czwarte miejsce, Ott Tanak poinformował, że po sezonie 2022 zakończy współpracę z zespołem Hyundai Motorsport.

Ostatnim startem Tanaka za kierownicą Hyundaia i20 N Rally1 będzie Rajd Japonii w dniach 10-13 listopada.

Estończyk dołączył do Hyundaia w 2020 roku, po sezonie w którym zdobył mistrzostwo świata jeżdżąc dla Toyoty. W WRC odniósł pięć zwycięstw w barwach koreańskiego producenta.

- Chciałbym ogłosić, że zdecydowałem się rozwiązać kontrakt z Hyundai Motorsport i opuścić zespół po obecnym sezonie WRC - poinformował Tanak. - Jest to osobista decyzja, którą podjąłem po głębokim namyśle i z szacunkiem dla zespołu. Czuję jednak, że jestem na etapie kariery, w którym musze podjąć się nowego wyzwania.

- Przez ostatnie trzy sezony dobrze nam się współpracowało i jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy - dodał. - Ciężko pracowaliśmy, aby przezwyciężyć niektóre trudne momenty i jak zademonstrowaliśmy w tym roku, poszliśmy we właściwym kierunku. Druga część tej kampanii pokazała, na jakie stać nas osiągi, kiedy wszystko zagra, ale dla mnie nadszedł czas, aby sięgnąć po coś nowego. Dziękuję zespołowi za zrozumienie i życzę mu wszystkiego najlepszego.

Podsumowanie Rajdu Katalonii: Zwycięstwo Ogiera, mistrzostwo Toyoty

Pełniący rolę szefa stajni Hyundai Motorsport Julien Moncet, powiedział: - Odejście Otta jest pewnym rozczarowaniem, ale jest to decyzja, którą musimy zaakceptować i uszanować. Jest on bez wątpienia jednym z najlepszych kierowców w mistrzostwach świata, czego mieliśmy szczęście doświadczyć z pierwszej ręki poprzez zwycięstwa, które odnieśliśmy razem w ciągu trzech sezonów.

- Ten okres był trochę jak kolejka górska. Nasz pierwszy rok współpracy został dotknięty przez pandemię; w tym zmierzyliśmy się z nowym zestawem przepisów hybrydowych, które z pewnością stanowiły wyzwanie. Ott wykazał się prawdziwym przywództwem, aby zmusić siebie i zespół do znalezienia ulepszeń i powrotu na zwycięską drogę - dodał.

- Ostatnio mieliśmy pozytywne momenty z naszym Hyundaiem i20 N Rally1. Będziemy tęsknić za Ottem, ale jest to dla nas również okazja do przegrupowania i odbudowy. Już wcześniej poważnie zastanawialiśmy się nad składem na 2023 rok, więc ta decyzja, choć nie jest taka, jakiej chcieliśmy, otwiera przed nami różne możliwości podczas przygotowań do przyszłego sezonu. Życzymy Ottowi i Martinowi Jarveoji wszystkiego najlepszego w ich przyszłości - podsumował.

Odejście Tanaka następuje zaledwie dwa tygodnie po decyzji Hyundaia o nieprzedłużeniu umowy z Oliverem Solbergiem, który w tym sezonie dzielił trzeciego i20 N Rally1 z Danim Sordo.

Wśród kandydatów do składu Hyundaia na sezon 2023 są m.in. Andreas Mikkelsen i Kris Meeke.

Video: Kajetan Kajetanowicz podsumowuje Rajd Katalonii 2022