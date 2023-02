Pierwszy z trzech niedzielnych odcinków specjalnych przynosi coraz więcej odpowiedzi, chociaż oczywiście w rajdach niczego nie można uznać za pewnik przed metą.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen wygrali próbę Västervik 1 (26,48 km) i zbliżyli się do podium na 1,1 sekundy. Ott Tanak i Martin Jarveoja stracili 1,5 sekundy do Finów. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe zajęli trzecią lokatę ze stratą 2,7 sekundy do mistrzów świata.

- Jestem całkiem zadowolony. Na wąskim odcinku mogłem być trochę dokładniejszy, ale na technicznych odcinkach miałem problemy przez cały weekend - powiedział Rovanpera.

- Początek był w porządku, ale w środku straciłem hamulce i szczerze mówiąc było to dość trudne - skomentował Tanak.

- Miałem dobry odcinek, ale oczywiście Kalle był na czterech nowych oponach, a ja tylko na dwóch. Mam nadzieję, że na następny odcinek powinienem mieć lepsze opony. To był trudny przejazd i nie chciałem popełnić żadnych błędów - przyznał Neuville.

Craig Breen i James Fulton naciskali maksymalnie, ale wystarczyło to jedynie na czwartą lokatę, 4,5 sekundy za Rovanperą. Esapekka Lappi i Janne Ferm zameldowali się na mecie z czasem gorszym o 3,9 sekundy od Irlandczyków. Za załogami Hyundaia uplasowali się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+11,2 s].

- Starałem się naciskać tak, jak tylko mogłem, ale w jednym lub dwóch miejscach byłem po prostu zbyt mało zdecydowany. Przejechaliśmy czysto, bez błędów i to jest bardzo ważne - ocenił Breen.

- Będziemy walczyć o punkty na Power Stage. Wiem, że to trudny odcinek, ale spróbujemy - zapowiedział Lappi.

- Bardzo fajny odcinek, bardzo mi się podoba. Musiałem sprawdzić kilka rzeczy, ale wszystko jest w porządku - przyznał Katsuta.

Elfyn Evans i Scott Martin z ósmym wynikiem, 16,2 sekundy za najszybszym duetem. Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul pokonali tę próbę 39,8 sekundy wolniej od Rovanpery i Halttunena, podczas gdy Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin stracili do Francuza i Belga i dokładnie 18 sekund.

- Nie jest tak źle, światła są w porządku z całą bielą śnieżnych zasp. Gdyby to był ciemny las w Walii, byłoby inaczej, ale tutaj wizja jest całkiem w porządku - ocenił Evans.

- Byłem zbyt ostrożny i miałem zły rytm. To było za dużo! - denerwował się Loubet.

- Obróciłem się na skrzyżowaniu. Droga jest bardzo śliska. Jak dotąd najgorszy odcinek do startowania z przodu - przyznał Bertelli.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson pewnie prowadzą w WRC2. Na tym odcinku ulegli załodze Veiby/Eriksen o 5,9 sekundy. Sami Pajari i Enni Malkonen utrzymują trzecią lokatę. Na tym odcinku specjalnym trzeci czas zanotowali jednak Marco Bulacia i Diego Vallejo.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - 2:07:27.9

2. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - +11,6

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +24,9

3. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +26,0

5. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +1:12,4

6. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +3:06,4

7. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +6:47,4

8. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +7:33,1

9. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +7:33,3

10. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +8:05,7