Tanak pewny swego

Tanak zaszokował rajdowe środowisko i po wywalczeniu wspólnie z Martinem Jarveoją i Toyotą pierwszego w karierze tytułu postanowił zmienić barwy, decydując się na transfer do Hyundaia. W miniony czwartek Estończyk po raz pierwszy testował i20 Coupe WRC. Jazdy w Alpach Francuskich stanowiły przygotowanie do styczniowego Rajdu Monte Carlo.

Czytaj również: Tanak sprawdził Hyundaia

32-latek, który dołączył w koreańskiej ekipie do Thierry'ego Neuville'a, Sebastiena Loeba i Daniego Sordo, jest przekonany, iż za kierownicą Hyundaia będzie mógł walczyć o obronę korony.

- Hyundai wygrał tegoroczne mistrzostwa wśród producentów, więc nie miałem wątpliwości, że znajduję się w odpowiednim miejscu - powiedział Tanak podczas Gali FIA w Paryżu.

- Zmiana zespołu nigdy nie jest łatwa i trzeba czasu, aby się zaaklimatyzować. Wierzę jednak, że będę miał wszystkie potrzebne narzędzia do walki o tytuł. Taki zdecydowanie jest cel na przyszły sezon.

Zapytany wprost czy komfortowo poczuł się w Hyundaiu, kierowca odpowiedział: - Tak.

Wyjaśniając powody swojej decyzji o dołączeniu do Hyundaia, Tanak uważa, że dobrze pasuje do aktualnego szefa zespołu Andrei Adamo. Dodał również, iż czuje, że właśnie z pomocą koreańskiej marki będzie mógł dopisać do swojego konta kolejny mistrzowski laur.

- Nigdy nie jest łatwo opuścić zespół, zwłaszcza z takim samochodem [jak Yaris WRC]. To były wspaniałe dwa lata, a auto nadal się poprawiało. Nie ma co do tego wątpliwości. Łatwiej jest pozostać w tym samym miejscu, ale czuję, iż nadal mam dużo motywacji do dalszego „naciskania” i nie mogę poprzestać na jednym tytule. Chciałbym mieć ich więcej.

- Przez cały rok utrzymywałem kontakt z Andreą Adamo. Wydaje się być typem faceta, który lubi cisnąć tak mocno, jak ja. Sądzę więc, że pasujemy do siebie, a zespół jest zmotywowany, by zrobić co w ich mocy w walce o mistrzostwo. Takie było moje odczucie od samego początku - to ekipa zdolna do zdobywania trofeów.

Tanak zaznaczył również, że nie czuje urazy do Toyoty, mimo załamania się rozmów o nowej umowie.

- To były długie negocjacje i przez pewien czas nie posunęliśmy się ani o krok. Wierzę, że nie ma wzajemnych pretensji i w przyszłym roku nadal będziemy rywalizować, choć tym razem przeciwko sobie.

Barw Toyoty w sezonie 2020 bronić będą: Sebastien Ogier, Elfyn Evans i Kalle Rovanpera.