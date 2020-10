Przyszłość Ypres Rally Belgium stanie się jaśniejsza dziś po południu. Władze kraju przeanalizują dotychczasowe działania związane z walką z pandemią koronawirusa. Bardzo możliwe wprowadzenie jest kolejnych ograniczeń. Rząd wzywany jest do zastosowania podobnych restrykcji, co sąsiadujące Francja oraz Niemcy.

Jeśli rajd odbędzie się (19-22 listopada), Ott Tanak wierzy, że może otworzyć mu szansę na obronę tytułu.

Oczekuje się, że późna jesień w Belgii sprawi, że odgadywanie warunków i optymalnych ustawień samochodów w tej asfaltowej imprezie, będą tak skomplikowane, jak w przypadku legendarnego Rajdu Monte Carlo.

Kierowca Hyundai Motorsport zaliczył już testy na podobnych trasach na początku tygodnia i przyznał, że drogi są tak wymagające, jak sobie wyobrażał.

- To będzie trudne wydarzenie - powiedział Estończyk. - Jednak warunki w Ypres pozwalają nam na hazard, a jeśli uda się, możemy to obrócić na naszą korzyść. Na pewno nie mamy nic do stracenia.

W klasyfikacji sezonu prowadzi Elfyn Evans. Sebastien Ogier traci do niego 14 punktów, a Thierry Neuville 24. Tanak jest czwarty, 28 oczek za liderem.

- Ustawienia samochodu będą dość podobne do tych z Niemiec. Na testach miałem całkiem dobre odczucia za kierownicą auta. Czy to wystarczy? Musimy poczekać i zobaczyć, co zrobi reszta chłopaków - dodał.