Hyundai Motorsport zagościł we Francji, gdzie zalicza kolejną sesję testową w ramach przygotowań do Rajdowych Mistrzostw Świata 2022, a zarazem do styczniowego Rajdu Monte Carlo.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, ekipa z Alzenau przywiozła mocno zmienionego Hyundaia i20N Rally1 w porównaniu do prototypu, którego używali do tej pory, w przygotowaniach do nowej ery hybrydowej w mistrzostwach świata. Różnice szczególnie widoczne są w aerodynamice auta.

W niedzielę za kierownicą i20 zasiadał Ott Tanak, nieobecny w finale WRC 2021.

Hyundai podczas testów może liczyć na mocno zimowe warunki, jako że przez Francję przechodzą mocne śnieżyce.

Zdjęcia z testów:

Video z testów: