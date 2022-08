Sekcję zamknął odcinek Harju, wytyczony na ulicach Jyvaskyla. Trasa jest identyczna z tą pokonywaną w czwartek na otwarcie rajdu, ale załogi muszą przejechać tym razem tylko jedno okrążenie.

Na oesie najszybsi byli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston. Ott Tanak i Martin Jarveoja [+0,1 s] zremisowali z Thierrym Neuville i Martijnem Wydaeghem.

Po sześciu odcinkach - w tym jednym odwołanym - na prowadzeniu pozostają Tanak i Jarveoja. Ich przewaga nad Esapekką Lappim i Janne Fermem wynosi 6,2 s. Najniższy stopień prowizorycznego podium należy do Elfyna Evansa i Scotta Martina [+11,1 s].

- Lankamaa to wyjątkowy oes, więc szkoda, że go straciliśmy. Ale to dobre ostrzeżenie dla kibiców. Gdyby ta pozycja została do końca, uczucie byłoby dobre. Teraz czekają nas próby o innej charakterystyce - przekazał Tanak.

- Szkoda tego oesu. Podobał mi się podczas pierwszego przejazdu, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze - przypomniał Lappi.

- Odkąd rozmawialiśmy nie wydarzyło się zbyt wiele. Po południu będzie trochę więcej wąskich sekcji - informował Evans.

2,4 s dzielą Craiga Breena i Paula Nagle od podium. Otwierający dziś trasę: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen tracą do Tanaka 15,3 s. Szósta pozycja należy do Takamoto Katsuty i Aarona Johnstona [+17,3 s], a siódma do Neuville’a i Wydaeghe’a [+25,7 s].

- Całkiem dobrze. Szkoda, że nie przejechaliśmy oesu Lankamaa. Podejdę na spokojnie do dalszej części dnia - stwierdził Breen.

- Na drugie przejazdy zmieniliśmy ustawienia, ale nie byłem zadowolony. Oba oesy popołudnia będą szybsze - zapowiedział Rovanpera.

- Generalnie wyczucie jest dobre, więc nie jest źle. Na niektórych oesach czuję się komfortowo, a na innych nieco gorzej - mówił Katsuta.

- Chcemy mieć jak najlepszą pozycję na jutro i o to powalczymy po południu. Będzie trudno z powodu czyszczenia - przyznał Neuville.

Trzy ostatnie miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+28,9 s], Jari Huttunen i Mikko Lukka [+29,1 s] oraz Gus Greensmith i Jonas Andersson [+36,3 s].

W WRC 2 prowadzą Teemu Suninen i Mikko Markkula. W pełni fińskie podium uzupełniają Emil Lindholm i Reeta Hamalainen [+9,2 s] oraz Mikko Heikkila i Samu Vaaleri [+10 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk uzyskali trzeci czas na miejskiej próbie, a w podsumowaniu pozostają na dziewiątej pozycji [+42,8 s].

Wyniki po OS6: