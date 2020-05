Aktualny rajdowy mistrz świata pojeździł autem zespołu RedGrey z Tallina. Tanak zaliczył w piątek około sto kilometrów.

- To nie było nic ważnego. Chodziło tylko o to, aby wsiąść do samochodu i trochę pojeździć. Nie miałem zbyt wielu okazji do zasiadania w i20 R5, więc bardzo miło było go sprawdzić i jestem pod wielkim wrażeniem auta - powiedział Tanak dla DirtFish.

- Jak mówię, przede wszystkim chodziło o powrót do samochodu po najdłuższym okresie, jaki spędziłem poza rajdówką. Sprawiło to, że znów chcę wrócić do pracy, do właściwej pracy - dodał.

RedGrey kieruje programem fabrycznym Hyundaia w WRC2, wystawiając dwa samochody dla Ole Christiana Veiby’ego oraz Nikołaja Griazina.

W testach nie mógł uczestniczyć szef Hyundai Motorsport - Andrea Adamo.

- Dobrze jest uzyskać naprawdę pozytywne opinie od Otta na temat samochodu. W przypadku i20 R5 naprawdę dobrze rozpoczęliśmy sezon z podiami [WRC 2] we wszystkich trzech rundach. Do tego Jari [Huttunen] wygrał WRC3 w Szwecji - powiedział Adamo.

- Trochę mi przykro, że nie byłem tam z Ottem. Podobnie jak on, wszyscy tęsknimy teraz za tym sportem. Byłoby miło usłyszeć samochód rajdowy w akcji - dodał.