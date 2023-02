Załogi mają już za sobą drugi przejazd najdłuższego dziś odcinka specjalnego Botsmark (25,81 km). Jazda odbywała się już w kompletnej ciemności. Czekamy jeszcze na przejazd próby Umea Sprint, który ruszy o 19:05.

Ott Tanak i Martin Jarveoja przełamali się i wygrali swój pierwszy oes podczas tego rajdu, a także w całym sezonie dla M-Sportu. 0,9 sekundy za nimi znaleźli się Esapekka Lappi i Janne Ferm, a czołową trójkę, ze stratą 4,1 sekundy do liderów, uzupełniają Craig Breen i James Fulton.

- Myślę, że na tym odcinku nie można za bardzo atakować. Opony są skończone, a my po prostu zarządzamy nimi na przestrzeni etapu - komentował na mecie Tanak.

- Myślę, że bardziej podobał mi się poranek niż popołudnie. Szczególnie w tym przypadku opony dostają w kość. Muszę przez noc pomyśleć, co robić jutro - powiedział Lappi.

- Starałem się jak najlepiej zarządzać oponami. W drugiej połowie odcinka miałem dużo podsterowności, ale to był stosunkowo czysty przejazd - przyznał na zakończenie oesu Breen.

Elfyn Evans i Scott Martin znaleźli się na czwartej pozycji, 5,9 sekundy za Estończykami. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe zajęli piąte miejsce - 1,5 sekundy za Walijczykiem. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zdecydowanie nie zaliczą tego dnia do udanych - 11,3 sekundy straty do Tanaka i szóste miejsce na tej próbie.

- Wprowadziliśmy kilka zmian w ustawieniach. Nie czułem, że będzie tak dobrze, ale zobaczymy - mówił Evans.

- Zrobiłem, co mogłem. Bez aerodynamiki na szybkich odcinkach miałem dużo podsterowności, a opony bardzo szybko się nagrzewały. Mieliśmy dobry, czysty przejazd i właściwie to całkiem mocno naciskałem - stwierdził na mecie Neuville.

- To nie jest takie proste. Dużo szutru na trasie, w zasadzie pełny szuter na początku. Myślę, że dużo korzystałem z przednich opon. Starałem się być dla nich dość łagodny, ale nie sądzę, żeby to wyszło - powiedział Rovanpera.

Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul przez większość próby jechali tempem porównywalnym z urzędującymi mistrzami świata, jednak później dopadły ich problemy z systemem hybrydowym. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin zamknęli stawkę w Rally1.

- Nie mamy hybrydy. To nie jest najlepszy omen na tego typu odcinku, ale tak już jest - powiedział Loubet.

- Było w porządku. Myślę, że światła były skierowane trochę za bardzo w górę po uderzeniu z poprzedniego odcinka - przyznał Bertelli.

Sami Pajari i Enni Mälkönen triumfują w stawce WRC2, redukując stratę do Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona do 6,8 sekundy. Załoga Fabii RS Rally2 straciła na tej próbie 1,7 sekundy do Finów. Trzecie miejsce wywalczyli Emil Lindholm i Reeta Hamalainen, którzy dostali jeszcze 10 sekund kary za spóźnienie na PKC.

Trzecie miejsce w w WRC2 utrzymują Jari Huttunen i Antti Linnaketo, którzy na tym odcinku stracili 11,3 sekundy do najszybszej załogi i po piętach depczą im już Ole Christian Veiby z Torsteinem Eriksenem.

Michał Sołowow i Maciej Baran z piętnastym czasem w WRC2. Polski duet spada na piątnastą lokatę w klasyfikacji WRC2, ale ma już prawie trzy minuty przewagi w WRC Masters Cup.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 53:33.1

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +6,4

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +14,1

4. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +27,9

5. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +35,4

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +38,6

7. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +1:05,5

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +2:54,2

9. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +3:01,0

10. Jari Huttunen/Antti Linnaketo | Skoda Fabia R5 - +3:25,1