Informację przekazali zarówno Tanak, jak i Hyundai Motorsport, w barwach którego występuje Estończyk. Przyczyną są sprawy osobiste mistrza świata z 2019 roku.

- Jest mi bardzo przykro powiedzieć, że niestety nie będę w stanie wziąć udziału w ACI Rally Monza z powodu spraw osobistych - napisał Tanak w mediach społecznościowych. - To była trudna decyzja, ale konieczna.

- Swojemu zespołowi życzę powodzenia w ostatniej rundzie sezonu. Wciąż jest o co walczyć.

Z kolei Hyundai Motorsport, poza zakomunikowaniem o absencji Tanaka i Jarveoji, ogłosił, iż w Hyundaiu i20 Coupe WRC pojadą Teemu Suninen i Mikko Markkula. Dwa pozostałe fabryczne auta obsadzą Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Dani Sordo i Candido Carrera.

W ostatniej chwili doszło do zmiany naszego składu na ACI Rally Monza. Niestety, Ott Tanak i Martin Jarveoja są zmuszeni opuścić wydarzenie z powodu spraw osobistych. Życzymy Ottowi wszystkiego najlepszego i nie możemy doczekać się jego powrotu do akcji w sezonie 2022.

W międzyczasie witamy Teemu Suninena i Mikko Markkulę w ekipie WRC. Fiński duet zastąpi Otta i Martina w Hyundaiu i20 Coupe WRC w trakcie finału we Włoszech.

Suninen dołączył do Hyundaia po rozstaniu z M-Sportem i udanym epizodzie w Volkswagenie Polo GTi R5. Fin przejechał Rajd Katalonii za kierownicą i20 N Rally2 i zajął drugie miejsce w WRC 2. W ubiegłym tygodniu testował auto Rally2 koreańskiej marki na włoskich drogach. 27-latek po raz pierwszy w swojej karierze wystartuje w aucie WRC innym niż Ford Fiesta.

- Chciałbym życzyć Ottowi Tanakowi wszystkiego najlepszego - przekazał Suninen. - Dla nas to wielka szansa. I wyzwanie, by poznać nowy samochód, ale z pewnością je podejmiemy. Co za wspaniały sposób na zakończenie sezonu 2021!

FORUM8 ACI Rally Monza odbędzie się w dniach 18-21 listopada.