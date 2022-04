Powtórny przejazd próby Stojdraga - Gornja Vas, najdłuższej w dzisiejszym programie i miejscami spowitej gęstą mgłą, zakończył się oesowym zwycięstwem Finów - ich piątym w tegorocznym Rajdzie Chorwacji.

Drugi czas wykręcili Ott Tanak i Martin Jarveoja [+7,6 s], a trzeci Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+12,4 s].

- Wygląda na to, że radzimy sobie dobrze. Trudne warunki. Mgły jest więcej niż rano. Staram sie trzymać tempo i nie popełnić błędu - meldował Rovanpera.

- W środku oesu widoczność była bardzo zła. Dziś trudno walczyć z tymi z przodu, ale rytm jest dobry - przyznał Tanak.

- Siedem lub osiem kilometrów przejechałem nie widząc nic. Szyba kompletnie zaparowała - denerwował się Neuville.

Poza oesowym podium znaleźli się Elfyn Evans i Scott Martin [+12,8 s]. Piątkę zamknęli Craig Breen i Paul Nagle [+15,7 s]. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston byli gorsi od Rovanpery o 25,6 s, ale jednocześnie pokonali Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona [+28,8 s] oraz Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona [+30,3 s].

- Jest bardzo brudno, ale każdy ma mniej więcej tak samo. Dobry czas Otta - przyznał Evans.

- Kalle wykręcił naprawdę niesamowity czas. Dawałem z siebie wszystko we mgle, ale chwilami nawet nie wiedziałem, gdzie jechać - przekazał Breen.

- W prawym zakręcie było pełno wody, a nie miałem nic w notatkach. Wielki szok, choć w pewnym sensie mieliśmy szczęście, że nie uszkodziliśmy samochodu - informował Solberg.

- Straciłem linię i ześlizgnęliśmy się z drogi. Samochód jest w porządku - mówił Greensmith.

Przewaga Rovanpery przekracza już minutę. Tanak [+1.02,3] minął Neuville’a [+1.05,5]. Breen jest czwarty [+1.18,0], a Solberg utrzymuje się w piątce [+2.30,1].

Eric Camilli i Thibault de la Haye byli najszybszą załogą w WRC 2. Francuzi pokonali rodaków: Yohana Rossela i Valentina Serreauda o 3,9 s. Trzeci rezultat należał do Emila Lindholma i Reety Hamalainen [+9,1 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak osiągnęli czwarty wynik [+10 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jechali próbę 47,3 s dłużej od Camilliego.

- Bardzo błotnisty oes. Zwykle to lubię, ale w takich warunkach jechaliśmy dawno temu. Mgła i błotniście. Ślizgaliśmy się i staraliśmy się pozostać na drodze. Walczymy z Griazinem. On jest szalony, ale tu to my wygraliśmy - mówił Kajetanowicz.

Po OS6 prowadzi Rossel. Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow tracą 40,2 s. Camilli jest trzeci [+57,7 s], a Kajetanowicz czwarty [+1,06,5]. Marczyk pozostaje czternasty [+4.34,2].

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Mikołaj Marczyk