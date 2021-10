Legendarny rajd świętował będzie w przyszłym roku jubileusz 90. edycji. Z tego względu organizatorzy z Automobile Club de Monaco chcieli, by to Księstwo było sercem imprezy, a nie oddalone o prawie 250 km Gap.

Decyzja ACM sprawiła, że konieczna była istotna przebudowa trasy alpejskiego klasyka, którą zmieniono w ponad 90 procentach.

Gdy pod koniec lipca prezentowano program, nie podano lokalizacji odcinka testowego. Teraz poinformowano, że odbędzie się on w czwartek 20 stycznia na drodze Col de Banquettes. Start usytuowano w Sainte-Agnes, najwyżej położonym nadmorskim miasteczku w Europie (780 m n.p.m.). Co ważne, zapowiedziano, że shakedown będzie dostępny jedynie dla załóg P1 (w tym roku są to załogi dysponujące autami WRC i występujące pod szyldem zespołu producenckiego). Przejazdów nie będą mogli obserwować kibice, którzy ze względów bezpieczeństwa nie zostaną wpuszczeni na odcinek.

Względy bezpieczeństwa decydowały również o korekcie piątkowego etapu. Włączono oesy Guillaumes - Peone - Valberg [13,52 km] oraz Val de Chalvagne - Entrevaux [17,48 km]. Zrezygnowano z prób: Pierlas - Ilonse oraz La Tour sur Tinee - Utelle.

90. Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 20-23 stycznia.