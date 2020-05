Testowy Yaris na poziomie obecnego

- Na początku przeszliśmy podstawowe procesy bardzo szybko. Nasze pierwsze jazdy zorganizowaliśmy w Finlandii po testach w Szwecji. Tak naprawdę była to tylko ogólna próba. Upewniliśmy się, że wszystko działa. Przetestowaliśmy kilka rzeczy na śniegu i zmieniliśmy tylko pewne rzeczy, by zbliżyć się do ustawień na Szwecję. Wszystko poszło dobrze - mówił Tom Fowler, dyrektor techniczny Toyoty dla DirtFisha.

- Następnie udaliśmy się na testy w Hiszpanii, które były przed Rajdem Meksyku. Mieliśmy ograniczoną liczbę kilometrów, ponieważ nie chcieliśmy jeździć rano. Potrzebowaliśmy świeżego szutru dla kierowców w obecnym modelu, ponieważ wszyscy byli wysoko na liście startowej, więc nowe auto sprawdziliśmy popołudniu. Tydzień w Hiszpanii zakończyliśmy pracą nad osiągami i byliśmy pewni, że nowy egzemplarz osiągnął poziom, na którym byłby zdolny do rywalizacji w rajdzie. Zaczęliśmy więc porównywać go do starego auta. Mieliśmy kilka pozytywnych wyników. Krótko mówiąc, nowy model jest już bardzo blisko - dodał.

Toyota obecnie buduje trzecie nadwozie nowego Yarisa. Większość prac ze względu na decyzje FIA jest jednak zawieszona.

- Część produkcyjna fabryki dotyczy jedynej działającej obecnie sekcji. Przygotowaliśmy nadwozie numer 1, numer 2 też jest gotowy, a trzecie wkrótce powstanie. Jesteśmy gotowi na kolejne testy - zakończył.

Obecnie zespoły WRC mają zakaz testowania ze względu na pandemię koronawirusa i wyrównanie szans, ponieważ ekipy mają swoje siedziby w różnych krajach i są zależne od decyzji poszczególnych rządów.