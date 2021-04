Już jutro załogi walczące o punkty do światowego czempionatu rozpoczną rywalizację w trzeciej rundzie sezonu 2021. Rajd Chorwacji dla całej czołówki jest zupełną nowością.

Toyota tradycyjnie zorganizowała testy, oferując każdej załodze po jednym dniu zajęć na chorwackich oesach. Z kolei Hyundai poza sesją w Chorwacji, wysłał swoje załogi do Włoch na 68. Rallye Sanremo. Autami WRC pojechali Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. W i20 R5 wsiedli Craig Breen i Paul Nagle. Belgowie i Irlandczycy miesiąc wcześniej przejechali również Rally Il Ciocco.

Latvala nie uważa jednak, by starty na trasach o innej charakterystyce były lepszym rozwiązaniem niż testy na drodze w regionie rozgrywania rundy mistrzostw świata.

- Czuję, że jesteśmy dobrze przygotowani - powiedział Latvala. - Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nasze podejście jest odpowiednie. Mam na myśli to, że Rallye Sanremo różni się mocno od tego, co mamy tutaj [w Chorwacji]. My bazujemy na informacjach z testów.

- Wiem, że Hyundai bierze udział w mniejszych rajdach i próbuje testować, zgłaszając się do nich autami WRC. My jednak nadal liczymy na testy i wierzymy w swoją pracę i całe przygotowania. Normalne testy powinny być wystarczające.

Uczestnik ponad 200 rund WRC spodziewa się zaciętej walki o zwycięstwo.

- Będzie interesująco. Widziałem odcinki i mogę wam powiedzieć, że są bardzo wymagające. Oesy są pełne podbić, błota i zniszczonego asfaltu. Są też całkiem przyjemne sekcje, ale ogólnie uważam, iż będzie to spore wyzwanie.