Przed ostatnią odsłoną WRC 2022, Thierry Neuville zajmuje trzecie miejsce w mistrzostwach świata, 21 punktów za kolegą z Hyundaia Ottem Tanakiem. Z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał zadowolić się w tym roku brązowym medalem.

Neuville, pilotowany przez Martijna Wydaeghe, w obecnej kampanii triumfował tylko raz, miało to miejsce w Grecji. Teraz zapowiada, że ma intencję popsuć domową imprezę Toyoty.

- Chcemy finiszować jak najwyżej, zwłaszcza, że to jest ostatni rajd sezonu. Zapewniłoby to miłe uczucie przez przerwą zimową i z pewnością wzmocniło motywację przed następnym sezonem - powiedział Neuville. - Zamierzamy dać z siebie wszystko i jak najwięcej wyciągnąć z samochodu. Zobaczymy do czego nas to zaprowadzi.

Czytaj również: Niespodziewany transfer do Hyundaia

Zawody są zupełnie nowe dla wszystkich. Rajd Japonii po raz ostatni był rundą mistrzostw świata w 2010 roku, wówczas jako impreza szutrowa rozgrywana na wyspie Hokkaido. Natomiast w powrocie do światowego czempionatu jego trasa została poprowadzona na drogach asfaltowych na największej wyspie Honshu.

- Nowy kraj, nowy rajd, nowa przygoda. Poza tym, że wiemy, iż będą to odcinki asfaltowe, nie mamy pojęcia, co nas czeka - dodał Belg. - To rzecz jasna utrudnia przygotowania. Natomiast zawsze radziłem sobie lepiej, gdy przystępowałem do nowego rajdu niż do wydarzenia, w którym uczestniczyłem już wcześniej.

Rywalizacja w Rajdzie Japonii rusza w najbliższy czwartek rano, wg czasu polskiego, od niespełna 3-kilometrowego odcinka Kuragaike Park.

Czytaj również: Kajetanowicz nie ma nic do stracenia