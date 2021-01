Todt podziękował organizatorom

Rajd Monte Carlo rozpoczął sezon WRC 2021. Organizatorzy z Automobile Club de Monaco nie mieli łatwego zadania. Najpierw październikowa powódź wymusiła całkowitą zmianę trasy niedzielnej części. W 110 rocznicę pierwszej edycji alpejskiego klasyka rajdówki nie przejechały słynną przełęczą Col de Turini.

Kolejne modyfikacje harmonogramu związane były z sytuacją epidemiczną. Wprowadzenie godziny policyjnej i wydłużenie jej do dwunastu godzin (od 18 do 6) przyczyniło się do rezygnacji z odcinka testowego, części piątkowych i sobotnich prób oraz zapewniło załogom wczesne pobudki - wyjazdy z parku zamkniętego zaplanowano tuż po godzinie 5.

Mimo wszelkich przeciwności, rajd przebiegał sprawnie, udało się rozegrać czternaście odcinków specjalnych i w terminie zainaugurować sezon 2021, przyznając jednocześnie pełną pulę punktów.

Todt był obecny we Francji w czasie rajdu. Odwiedził park serwisowy w Gap, odcinki specjalne w górach oraz ceremonię zakończenia w Monako.

- Inauguracja sezonu WRC 2021 Rajdem Monte Carlo była bardzo ważna - powiedział Todt. - Przed nami wymagający początek sezonu, ponieważ to trudny czas dla całej planety. Kreatywność powinna być teraz kluczowym słowem przy organizacji dużych wydarzeń sportowych. Trzeba mieć różne wizje, a przede wszystkim współpracować.

- Moje wyrazy uznania i podziwu płyną do wszystkich, którzy sprawili, że to wydarzenie było możliwe: do organizatorów, promotora i FIA. Mieliśmy trochę inny rajd, ale mimo to niezwykle interesujący.

- Mam nadzieję, że najgorsze za nami, ale sytuacja wciąż jest trudna. Dzięki obowiązującym wytycznym i protokołowi COVID, Formuła 1 ruszyła w zeszłym roku jako pierwsza, a po niej Rajdowe Mistrzostwa Europy i WRC.

Po Monte Carlo załogi i zespoły udadzą się do Rovaniemi. Arctic Rally Finland (26-28 lutego) zastąpi odwołany Rajd Szwecji.