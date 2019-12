Toyoda dziękuje kierowcom

Jari-Matti Latvala, Kris Meeke i Ott Tanak, razem z pilotami: Miikką Anttila, Sebastianem Marshallem i Martinem Jarveoją bronili w trakcie tegorocznych mistrzostw barw Toyoty. Z tercetu załóg w zespole nie została żadna, choć różne informacje wskazywały, iż Latvala może pozostać w ekipie dowodzonej przez Makinena i zaliczyć kilka rajdów.

Toyoda, częsty gość rund WRC, w emocjonalnym wpisie podziękował kierowcom za ich wysiłek włożony w rywalizację o jak najlepszy wynik na odcinkach specjalnych.

Najwcześniej do zespołu dołączył Latvala - stało się to w debiutanckim sezonie Yarisa WRC i zbiegło w czasie z zakończeniem programu w WRC przez Volkswagena.

- Jari-Matti dziękuję za walkę dla nas przez trzy lata - napisał Toyoda. - Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Finlandię w 2014 roku, Toyota jeszcze nie podjęła decyzji o powrocie do WRC. Byłem bardzo podekscytowany, ponieważ była to moja debiutancka wizyta na rajdzie zaliczanym do mistrzostw świata i stojąc w hotelowym lobby mogłem ujrzeć najlepszych kierowców.

- Pierwszym, który pojawił się wtedy, byłeś ty Jari-Matti i ciepło się ze mną przywitałeś. Gdy opowiadałeś o swojej Corolli i Celice byłem przekonany, że Toyota musi wrócić do WRC. Można powiedzieć, że gdybym nie spotkał wtedy kierowcy Volkswagena, to Toyoty mogłoby dziś nie być w mistrzostwach świata.

- Kiedy dwa lata później usłyszałem, że zostaniesz naszym kierowcą byłem poruszony. Szczerze mówiąc, na początku 2017 roku nie spodziewałem się, że możemy wygrać w pierwszym sezonie. Celem było uzyskanie podium. Tego dokonałeś już w trakcie Monte Carlo. Potem wprowadziłeś nas na najwyższy stopień w Szwecji.

- Byłem bardzo szczęśliwy, gdy w zeszłym roku mogliśmy wreszcie razem stanąć na podium. Wiem, że bardzo cenisz swoją Corollę i Celicę, więc wierzę, iż nadal będziesz wspierał Toyotę. Pozostańmy w kontakcie.

Kris Meeke po stracie w połowie sezonu 2018 miejsca w Citroenie, zasilił szeregi TGR przed rozpoczęciem tegorocznej rywalizacji. Brytyjczyk tylko raz stanął na podium, choć czasy pojedynczych odcinków często plasowały go w czołówce.

- Kris, ciężko pracowałeś dla Toyoty. Zawsze atakowałeś na maksimum i zbliżałeś samochód do jego granicy. Dawałeś także inżynierom wiele cennych rad i dzięki temu Yaris stał się mocniejszy. Dziękuję za twój tegoroczny wkład.

Aktualny mistrz świata Ott Tanak trafił do Toyoty po udanym sezonie 2017, w którym odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WRC. Mimo czterech triumfów w roku 2018 nie udało się wywalczyć mistrzowskiego tytułu. Obecny sezon, mimo kilku problemów z niezawodnością Yarisa, poszedł już po myśli Estończyka.

- Wreszcie Ott. Cieszę się, że spełniłeś swoje marzenie i zostałeś mistrzem świata. Zarówno ja, jak i Toyota jesteśmy dumni, że mogliśmy ci w tym pomóc. Nigdy nie byłem dobry we wspinaniu się na podium, ale nauczyłeś mnie tego w zeszłym roku w Finlandii. Dzięki tobie mogłem zobaczyć widok z najwyższego stopnia oraz dowiedzieć się jak lepki jest szampan. Jestem ci wdzięczny.

- Myślę, że Twoja decyzja: „Po osiągnięciu celu chcę nowych wyzwań w innym środowisku” jest niesamowita. W przyszłym roku staniesz się rywalem Toyoty. Dla nas to będzie wielka motywacja.

- Ponieważ nauczyłeś mnie jak stawać na stopniach zwycięzców i jak otwierać szampana, obleję cię nim z wyższego stopnia, gdy ponownie się tam spotkamy. Do zobaczenia na podium.

Toyota ogłosiła dziś, że jej kierowcami na sezon 2020 będą: Sebastien Ogier, Elfyn Evans i Kalle Rovanpera.