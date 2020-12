Toyoda dziękuje Makinenowi

Toyota wróciła do mistrzostw świata w 2017 roku. Odpowiedzialnym za projekt Yarisa WRC został Tommi Makinen. Nowa konstrukcja odniosła zwycięstwo już w swoim drugim starcie. W 2018 roku japońska marka triumfowała wśród producentów. W latach 2019-2020 laury wśród kierowców i pilotów zdobyli Ott Tanak i Martin Jarveoja oraz Sebastien Ogier i Julien Ingrassia.

Po czterech lat z zespołem pożegna się Tommi Makinen. Związki z Toyotą nie zostaną jednak zerwane. Od 1 stycznia utytułowany Fin rozpocznie pracę jako doradca producenta ds. motorsportu. Ostatnim rajdem na obecnym stanowisku był dla Makinena ACI Rally Monza.

Akio Toyoda po rundzie w Lombardii, powiedział: - To był ostatni rajd Tommiego, jako szefa zespołu. Jestem mu wdzięczny za współpracę. Kiedy postanowiliśmy wrócić do WRC, poprosiłem go o zbudowanie samochodu i stworzenie zespołu. Szczerze mówiąc, myślałem, że moja prośba może być zbyt dużym wyzwaniem.

- Jednak dokonał tego, mając zaledwie rok na przygotowania. Zespół już w pierwszym starcie zdobył drugie miejsce i wygrał w kolejnym występie, w Szwecji. Potem mieliśmy wiele trudności, ale liczyło się każde pojedyncze doświadczenie, dzięki któremu nasze samochody były coraz lepsze.

Japończyk wspomniał również o swoim osobistym przeżyciu, związanym ze światem WRC.

- Jedno z najlepszych wspomnień to moment, kiedy razem wspięliśmy się na dach Yarisa WRC po wygraniu Rajdu Finlandii w 2018 roku.