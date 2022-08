Już w tym tygodniu Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid wyjedzie na swoje domowe odcinki specjalne wokół Jyvaskyla. Podczas nowej ery technicznej w WRC znakomite osiągi samochodu powstałego w fińskiej bazie TGR WRT są niepodważalne. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen triumfowali w tym aucie już w pięciu z sześciu ostatnich imprez. Do tego w Rajdzie Finlandii jego poprzednik Yaris WRC wygrał wszystkie cztery ubiegłe edycje tych zawodów w latach 2017-2021.

Dominujący występ zespołu w ostatniej rundzie mistrzostw świata, w Rajdzie Estonii rozegranym na podobnie szybkich, szutrowych trasach, daje zespołowi dużą pewność siebie przed ósmą odsłoną WRC 2022.

Oczekuje się, że rajdowi fińscy kibice licznie przybędą na zawody, aby dopingować urodzonego w Jyvaskyla Rovanperę, zwłaszcza ze względu na jego znakomitą formę w tym roku. Po pięciu zwycięstwach jest na pewnej drodze po tytuł.

Reprezentujący Toyotę Esapekka Lappi, pilotowany przez Janne Ferma, również uważany jest za faworyta do triumfu w domowej imprezie. Właśnie tutaj, w 2017 roku jadąc Yarisem WRC odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach świata. W zeszłym sezonie w Rajdzie Finlandii wygraną japońskiemu producentowi zapewnili Elfyn Evans i Scott Martin. W czwartym Yarisie Rally1 zasiądą Takamoto Katsuta i Aaron Johnston.

- Rajd Finlandii jest oczywiście dla nas bardzo szczególnym wydarzeniem, ale staram się traktować tę imprezę i cieszyć nią, jak każdą inną - powiedział Rovanpera. - Nie czuję aż tak dużej presji, bo po tegorocznych zwycięstwach nie uważam, abyśmy mieli coś do udowodnienia. Oczywiście możemy liczyć na wielkie wsparcie ze strony kibiców i chciałbym spróbować wygrać dla nich, jeśli się uda. W zeszłym roku nie było nam łatwo, więc tym razem postaramy spisać się lepiej.

- Finlandia to zdecydowanie jeden z moich ulubionych rajdów w kalendarzu, bardzo go uwielbiam - nie krył Evans. - Nie ma wielu miejsc, w których można poczuć takie wrażenia z jazdy samochodem jak w Finlandii. Do tego zwycięstwo tam w zeszłym roku było dla mnie czymś szczególnym. W obecnym sezonie będzie to nowe wyzwanie z nową generacją samochodów. To wydarzenie, w którym naprawdę trzeba mieć zaufanie do auta. Rajd Estonii był dla nas niezłym krokiem naprzód i ciężko pracowaliśmy podczas testów, aby spróbować odtworzyć odczucia, które mieliśmy na fińskich drogach w poprzedniej edycji.

- Dla Fina, Rajd Finlandii jest zawsze najważniejszym rajdem pod względem mentalnym - podkreślił Lappi. - Można naprawdę poczuć dodatkowy impuls ze strony swoich kibiców. To również impreza, która daje najwięcej frajdy z jazdy, jeśli chodzi o tutejsze drogi. Są to fajne zawody i miło jest wziąć w nich udział z najlepszym zespołem. Rajd Estonii był dobrym przygotowaniem do tej rundy. Jeśli zastaniemy suche warunki, nasza pozycja na trasie będzie korzystna podczas pierwszego etapu i jestem przekonany, że stać nas dobry wynik. Może nie będzie to zwycięstwo, ale miejsce na podium, blisko tego najwyższego, stanowi plan minimum.

W klasyfikacji mistrzostw Rovanpera prowadzi ze znaczną przewagą 83 punktów nad Neuville’em. Wśród producentów lideruje Toyota z zapasem 87 oczek nad Hyundaiem.

