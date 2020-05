Toyota chciała Neuville'a

Zespół dowodzony przez Tommiego Makinena kompletnie przebudował swój skład. Przyczynkiem do uruchomienia transferowej karuzeli okazało się odejście świeżo upieczonego mistrza świata Otta Tanaka. Z ekipą pożegnali się również Jari-Matti Latvala i Kris Meeke.

Nowym liderem Toyoty został Sebastien Ogier, który postanowił rozstać się z Citroenem, dając francuskiemu koncernowi pretekst do wycofania się z WRC. Solidnym wzmocnieniem ekipy z Puuppoli jest także Elfyn Evans, a w trzecim samochodzie czołówkę podgryza Kalle Rovanperä.

Makinen szukając wzmocnienia po utracie Tanaka, kontaktował się również z Neuville'em, o czym ten ostatni opowiedział fińskiemu Rallit.

- Przy okazji każdej rozmowy z Tommim moje stanowisko było jasne, ale on oczywiście próbował - powiedział Neuville. - Jednak nieustannie powtarzałem, że mam jeszcze rok kontraktu i nie widzę potrzeby zmiany zespołu.

- Jestem naprawdę szczęśliwy z obecnej ekipy. Mam do niej pełne zaufanie odkąd przyszedł Andrea [Adamo, szef Hyundai Motorsport]. Mam pewność, że przed nami dobra przyszłość.

Adamo znany jest ze specyficznego zarządzania zespołem i choć Neuville chwali swojego szefa, przyznaje jednocześnie, iż współpraca z emocjonalnym Włochem nie zawsze jest lekka.

- To bardzo prosty facet. Jasne, jest Włochem, więc bywa emocjonalny. To miłe, gdy wynik jest odpowiedni i nieco mniej, gdy rezultat jest poniżej ambitnych celów. On cały czas napędza zespół. Nawet po wygranym Monte Carlo chciał więcej. To jednak jedyny sposób, aby znaleźć się na szczycie - podsumował Thierry Neuville.