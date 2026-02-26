Toyota od 2025 roku pracuje nad nowym samochodem, który będzie zgodny z przepisami technicznymi Rajdowych Mistrzostw Świata 2027.

Japończycy jako pierwsi zadeklarowali przygotowanie samochodu według przepisów, które mają wejść w życie w 2027 roku.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia i filmy przedstawiające nowy samochód Toyoty na sezon WRC27. Zdjęcia, które zostały zrobione podczas testów w Portugalii, przedstawiają samochód w kamuflażu, ale gołym okiem można dostrzec, że różni się on kształtem od obecnego modelu GR Yaris Rally1.

Obecny model [Yaris] jest wykorzystywany przez Toyotę od czasu powrotu marki do mistrzostw w 2017 roku.

Testowy samochód znacząco różni się również od nowego rajdowego modelu Toyota GR Corolla, który niedawno uzyskał homologację do udziału w tegorocznych Mistrzostwach Ameryki Północnej (ARA).

Toyota planuje w najbliższej przyszłości wrócić do marki Celica. Nowy model teoretycznie mógłby stanowić bazę dla przyszłego samochodu WRC. Jeśli tak się stanie, nazwa Celica powróci do łask po 31 latach przerwy.

Poza Toyotą, jedynym znanym producentem, który opracowuje samochód zgodnie z nowymi przepisami technicznymi WRC na rok 2027 jest Project Rally One. Belgijska firma jest pierwszym tunerem, który zobowiązał się do zbudowania samochodu według nowych przepisów. Założycielami firmy jest doświadczony inżynier sportów motorowych, Lionel Hansen, były dyrektor rajdowy FIA i szef Citroen WRC, Yves Matton oraz zespół Prospeed.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Toyota Racing

Zgodnie z założeniami FIA nowe przepisy techniczne WRC będą obowiązywać przez 10 lat, a samochody zbudowane na ich podstawie, mają być bardziej przystępne cenowo, aby przyciągnąć do serii nie tylko nowych producentów, ale także tunerów.

Na nowe konstrukcje nałożono limit kosztów w wysokości 345 000 euro. Samochody WRC27 będą wyposażone w nadwozie z przestrzenną klatką i będą wykorzystywać niektóre komponenty z obecnych samochodów Rally2.

Jak na razie, przepisy przewidują użycie wyłącznie silników spalinowych o mocy ok 300 KM, ale w przyszłości planowane jest umożliwienie zastosowania alternatywnych jednostek napędowych.