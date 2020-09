Toyota nadal na czele

Ogier powiększył prowadzenie w mistrzostwach w klasyfikacji kierowców. Ma dziewięć punktów przewagi nad kolegą zespołowym Elfynem Evansem. Toyota pozostaje liderem w klasyfikacji producentów.

- To dla nas pozytywny wynik. Miejsce na podium jest dobre dla mistrzostw - powiedział Sebastien Ogier. - Jest trochę frustracji, ponieważ wiemy, że mogliśmy spisać się lepiej w ten weekend, był pewien potencjał, którego nie udało nam się wykorzystać. Ciężko byłoby tu wygrać, ale mogliśmy być wyżej, przynajmniej na drugim miejscu. Chciałbym też wyciągnąć więcej z Power Stage, ale to był najtrudniejszy oes weekendu i kiedy czuję, że ryzyko jest zbyt duże, wolę pilnować miejsca na podium. Mimo wszystko miło jest zdobyć kilka dobrych punktów w ten trudny weekend.

Elfyn Evans i Scott Martin wznowili sezon mistrzostw świata od czwartego miejsca.

- Nie jestem w pełni usatysfakcjonowany, ale mamy czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej i drugie miejsce na Power Stage - mówił Elfyn Evans. - Miałem dobre tempo, ale nie mogłem go konsekwentnie utrzymywać. Z dnia na dzień dokonaliśmy kilku zmian i w niedzielę rano w śliskich warunkach wydawało się, że jest trochę lepiej. Potem miałem problemy, gdy zrobiło się już dziurawo. Jak zawsze jest kilka rzeczy, nad którymi możemy popracować, ale koniec końców przeszliśmy przez trudny weekend z niezłą zdobyczą.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen byli najszybsi na pięciu oesach.

- Jestem naprawdę szczęśliwy. Mój weekend był dobry pod względem tempa i jazdy - powiedział Rovanpera. - Myślę, że zrobiłem wszystko, co mogłem i nie popełniłem żadnych błędów, nawet jadąc tak szybkim tempem. Mieliśmy jednak pecha i po prostu nie był to nasz weekend, ale tak czasami bywa w rajdach. Power Stage był całkiem niezły, mocno cisnąłem, ale nadal był to czysty przejazd, więc jestem szczęśliwy. Wielkie dzięki dla zespołu, ponieważ samochód świetnie się prowadzi.

Po wypadku na drugim, niedzielnym odcinku specjalnym, do mety nie dotarła czwarta z załóg Toyoty - Takamoto Katusta i Daniel Barritt.

KLASYFIKACJE WRC 2020