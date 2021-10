Rovanpera, pilotowany przez Jonne Halttunena, jest faworytem do zwycięstwa w dziesiątej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata. Do Rajdu Finlandii przystępuje po zwycięstwie w Estonii, trzecim miejscu w Ypres i wygranej w Grecji.

Zespół Toyoty bazujący w Finlandii, z Yarisem WRC obecnej generacji, wygrał każdy z trzech poprzednich Rajdów Finlandii. W tegorocznej edycji wystawiają aż pięć samochodów, doszli prywatnie zgłoszeni Esapekka Lappi i Janne Ferm.

Jari-Matti Latvala przyznaje, że oczekiwania co do kolejnego zwycięstwa są wysokie, ale wierzy, że jego zespół wykorzysta presję jako narzędzie motywacyjne.

- Na pewno w domowej rundzie zawsze jest presja - powiedział Latvala. - Jest też druga strona, a mianowicie więcej energii i motywacji od miejscowej publiczności, a to pomaga w osiągnięciu lepszych wyników, ponieważ dopingują nas i kierowców do lepszej pracy.

- Presja jest większa, ale czuję, że jest ona bardziej pozytywna niż negatywna - podkreślił.

- Kalle to bardzo fajny gość. Widzieliśmy w Grecji, że nie przejmuje się takim psychicznym obciążeniem i naprawdę dobrze radzi sobie z emocjami - dodał. - Nie martwię się, mimo że to domowy rajd, bo on ma naprawdę świetne cechy, jeśli chodzi o spokój i opanowanie.

- Oczywiście wewnętrznie może odczuwać pewną presję, ale nie martwię się tym zbytnio. Jestem przekonany, że będzie dobrze - podsumował.

Pierwszy odcinek specjalny Rajdu Finlandii startuje dziś o 12:38 polskiego czasu.