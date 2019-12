Toyota potwierdza skład na WRC 2020

Do zespołu japońskiego producenta dołączy sześciokrotny mistrz świata - Sebastien Ogier. W skład zespołu wejdzie Elfyn Evans. Kontrakt z Toyotą podpisał również Kalle Rovanpera.

Ogier, pilotowany przez Juliena Ingrassię, stał się dominującą siłą w WRC, zdobywając sześć kolejnych tytułów w latach 2013-2018. Głodny odzyskania swojej korony postanowił związać się z Toyotą na sezon 2020, ufając że pomoże mu w tym Yaris WRC, za kierownicą którego Ott Tanak triumfował w sezonie 2019.

Elfyn Evans już udowodnił, że jest szybkim i regularnym kierowcą na wszystkiego rodzaju nawierzchniach. 30-latek będzie kontynuował rozpoczętą w 2019 roku współpracę ze swoim pilotem Scottem Martinem.

Rovanpera zadebiutuje w mistrzostwach w najwyższej klasie WRC w wieku zaledwie 19 lat. Młodzieniec z Finlandii od dawna jest uważany za wschodzącą gwiazdę rajdów. Na koncie ma już testy Yarisa WRC. Teraz podpisał dwuletni kontrakt z zespołem Toyoty.

Z Toyotą żegnają się Jari-Matti Latvala oraz Kris Meeke.

- Jestem bardzo zadowolony ze składu kierowców, który udało nam się zebrać na następny sezon - przekazał szef zespołu, Tommi Makinen. - Wierzę, że zapewnia to nam doskonałą równowagę w zespole i w przyszłym roku będziemy zdobywali kolejne trofea mistrzowskie. Wiemy, jak mocny jest Sebastien i wszyscy czekamy na współpracę z nim oraz Julienem. Myślę, że możliwość przyciągnięcia takiego kierowcy naszymi wynikami, wiele mówi o tym, co osiągnęliśmy w krótkim czasie.

- Elfyn jest kierowcą, którego obserwuję już od jakiegoś czasu - dodał. - Widzieliśmy, że może wygrywać niemalże na każdej nawierzchni, jak również pojechać bardzo inteligentnie zdobywając dobre punkty. Kalle znam odkąd był bardzo młody i zawsze było jasne, że ma w sobie coś wyjątkowego. Wciąż musi wiele się nauczyć.

- Podziękowania dla Otta i Martina, Jari-Mattiego i Miikki oraz Krisa i Seba za wszystko, co zrobili dla naszego zespołu. Życzę im wszystkiego najlepszego na przyszłość - podsumował.

- Jestem zdecydowanie podekscytowany dołączeniem do tego zespołu - powiedział Sebastien Ogier. - To jest dla mnie kolejne wyzwanie i nie mogę się go doczekać. Dyskutowaliśmy o tym już pod koniec 2016 roku i chociaż nie osiągnęliśmy wtedy porozumienia, jestem teraz zachwyconym że rozpoczynam pracę z tak kultową marką, jaką jest Toyota oraz z moim idolem z dzieciństwa Tommim Makinenem. Celem jest wspólny sukces i próba odzyskania mistrzowskich tytułów. Mamy ciekawy skład: znam Elfyna bardzo dobrze, ponieważ współpracowaliśmy już wcześniej i jestem pewien, że może wnieść wiele do zespołu, podczas gdy Kalle udowodnił już wiele rzeczy w rajdach. Na pewno mam talent i jestem przekonanym, że szybko się poprawi. Wszyscy trzej jesteśmy zupełnie nowi w zespole, więc nauka samochodu i wszystkiego innego będzie trudnym wyzwaniem. Oczywiście dołożymy wszelkich starań, abyśmy jak najszybciej prezentowali dobre osiągi.

- Dołączenie do Toyota Gazoo Racing jest dla mnie świetną szansą i jestem naprawdę tym podekscytowany - oświadczył Elfyn Evans. - Zespół odniósł duży sukces, odkąd rozpoczął trzy lata temu starty w tym sporcie. Tommi jest utytułowanym kierowcą i wie czego potrzeba, aby dobrze spisać się na tym poziomie. Nie mogę doczekać się, kiedy lepiej poznam zespół zbliżając się do początku następnego sezonu. 2019 rok był dla nas dość mieszany. Nie wziąłem udziału w trzech rajdach z powodu kontuzji, ale mieliśmy też mocne wyniki i występy, gdy walczyliśmy o zwycięstwa oesowe oraz podia. Teraz chcę pójść dalej i częściej zwyciężać w rajdach, co jest możliwe w tym nowym rozdziale. Miło, że znów będę współpracował z Sebastienem: dzięki doświadczeniu i sukcesom, które osiągnął, świetnie, że mamy go w zespole.

- Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu - powiedział Kalle Rovanpera. - Uważam, że celem każdego młodego kierowcy rajdowego jest miejsce w aucie WRC i teraz ta szansa przychodzi do mnie. Wspaniale, że Tommi zaufał mi już podczas pierwszych testów samochodu kilka lat temu i miło, że będę w pełni częścią tego zespołu. Jestem pewien, że przyszły rok będzie wymagający. Największym wyzwaniem będzie poznanie nowego samochodu, a także rajdów. Na pewno na początku chodzi o naukę auta, prędkości i wszystkiego, co się z tym wiąże. Sądzę, że Seb i Elfyn będą dla mnie naprawdę dobrymi kolegami zespołowymi z ich doświadczeniem. Mogę od nich wiele się nauczyć. Fajnie mieć ich w ekipie.

Po wycofaniu się Citroena z WRC, wielu kierowców walczy o praktycznie jedno dostępne miejsce w M-Sporcie na sezon 2020. Uważa się, że pewny przedłużenia kontraktu z brytyjską ekipa jest Teemu Suninen. W składzie Hyundai Motorsport zobaczymy Thierry’ego Neuvilla i Otta Tanaka. Za kierownicą trzeciego i20 Coupe WRC będą zmieniali się Sebastien Loeb oraz Dani Sordo.