Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen rozminęli się z podium w Rajdzie Szwecji o 5,1s. Załoga Toyoty była w niekorzystnym położeniu otwierając trasę na pierwszym etapie. Potem jednak zdołali odrobić straty nawiązując walkę o trzecią lokatę, do której tracili po pierwszym niedzielnym oesie zaledwie 1,1s. Ostatecznie jednak fiński duet musiał zadowolić się czwartą pozycją w generalce.

Na koniec zdołali sięgnąć po trzy dodatkowe punkty za trzecie miejsce na zamykającym zawody Power Stage. W klasyfikacji mistrzostw pozostali na drugiej lokacie. Są trzy punkty za triumfatorami szwedzkiej rundy mistrzostw świata - Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją.

- To był dość trudny weekend, ale jesteśmy w miarę zadowoleni - mówił Rovanpera. - W piątek otwierając drogę straciliśmy ponad 30 sekund, a na mecie jesteśmy 25 sekund za zwycięzcami, więc biorąc pod uwagę te okoliczności zaliczyliśmy całkiem dobry rajd.

- W niedzielę rano na pierwszej próbie wykręciliśmy niezły rezultat podejmując walkę z Thierrym, ale na drugim przejeździe po prostu zabrakło nam tempa w warunkach ze sporymi koleinami - dodał. - Generalnie mocno cisnęliśmy przez cały weekend, ale podczas drugich przejazdów odcinków specjalnych nie udawało się już uzyskiwać odpowiednich czasów. Przynajmniej nie będziemy musieli otwierać drogi w Meksyku. Podejdziemy do tych zawodów na świeżo i miejmy nadzieję, że będziemy mieli pomyślny rajd.

Czytaj również: Emocjonalne zwycięstwo Tanaka

O jedną pozycję dalej, za partnerami, finiszował Elfyn Evans pilotowany przez Scotta Martina. 34-latek nie był w stanie złapać odpowiedniego wyczucia za kierownicą GR Yarisa Rally1 na śnieżnych trasach.

- To był trudny weekend, liczyliśmy na coś innego - przyznał Evans. - Nie czułem się zbyt pewnie w samochodzie, a do tego popełniłem kilka błędów. Na tym tle cieszę się, że przynajmniej zdobyłem kilka punktów. Przystępujemy jednak do zawodów z myślą o lepszych występach i rezultatach niż ten.

- Jest kilka obszarów, którym przyjrzymy się po tym wydarzeniu i nad którymi będziemy pracowali w przyszłości. W każdym razie Szwecja to bardzo specyficzne wydarzenie. Teraz skupiamy się już na szutrze i nie mogę doczekać się rundy w Meksyku - dodał Brytyjczyk, aktualnie zajmujący czwarte miejsce w tegorocznych mistrzostwach.

Takamoto Katsuta w Szwecji po raz pierwszy pojechał jako reprezentant głównej ekipy japońskiego producenta. W piątek wraz z Aaronem Johnstonem zapisali na swoje konto OS4. Natomiast na piątym odcinku specjalnym rolowali. Zawodnikom nic się nie stało. Do rywalizacji wrócili w sobotę, wyjeżdżając na trasę oesów jako pierwsza załoga. Nie walcząc już o punkty, przed Power Stage wycofali się, za czym stały problemy z autem na wcześniejszej próbie.

- W ten weekend naprawdę dobrze czułem się w samochodzie. Podziękowania dla zespołu, który naprawił auto po moim piątkowym wypadku, dzięki czemu mogłem zdobyć spore doświadczenie podczas sobotniego i niedzielnego etapu - mówił Katsuta. - Niestety nie udało mi się ukończyć rajdu. Pojawił się spadek mocy. Inżynierowie przejrzeli dane, zobaczyli, że jest pewien problem i nie mogliśmy kontynuować jazdy. Przykro mi z powodu zespołu, że nie sięgnęliśmy po dobry wynik. Postaram się spisać lepiej w kolejnej imprezie.

Lorenzo Bertelli pilotowany przez Simone Scattolina został pierwszym prywatnym kierowcą, który zasiadł za kierownicą GR Yarisa Rally1. Włoch, sporadycznie startujący w WRC, w Szwecji był czternasty, docierając do mety wszystkich odcinków specjalnych.

Video: Podsumowanie Rajdu Szwecji 2023