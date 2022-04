Reprezentanci Toyota Gazoo Racing WRT - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, przystępują do trzeciej rundy sezonu jako liderzy z przewagą 14 punktów w klasyfikacji Rajdowych Mistrzostwach Świata, dzięki czwartemu miejscu w Monte Carlo i zwycięstwu w Szwecji w lutym.

Podczas prawie dwumiesięcznej przerwy między zawodami Toyota pracowała nad swoim hybrydowym autem, sprawdzając je na szutrze na Sardynii, a następnie w zeszłym tygodniu przeprowadziła testy na chorwackich asfaltach.

- Od samego rana samochód sprawiał pozytywne wrażenie i ogólnie cały dzień przebiegał całkiem dobrze - powiedział Rovanpera, który podczas jazd w Chorwacji pracował również dla Pirelli pod kątem sprawdzenia ich nowych, twardych opon na nawierzchnię asfaltową.

- Mieliśmy nowe rzeczy do wypróbowania, a co jest w tym najlepsze to widzę, że poprawiają możliwości samochodu - kontynuował. - Poczyniliśmy naprawdę duże postępy od czasu ostatniej wizyty na asfalcie. Mam nadzieję, że będzie również tak dobrze podczas zawodów.

Szef TGR WRT Jari-Matti Latvala wskazał, że długa przerwa od Szwecji była cenną okazją do dopracowania ustawień nowego Yarisa po gorączkowym okresie przygotowania samochodów do sezonu 2022.

- Dwie pierwsze rundy mistrzostw, po wejściu w życie nowych przepisów, były bardzo intensywne, a dłuższa przerwa w harmonogramie dała nam teraz szansę na ocenę tego, czego się nauczyliśmy i na dalszy rozwój GR Yarisa Rally1 - przekazał Latvala. - Mieliśmy kilka dni testów szutrowych na Sardynii, a w zeszłym tygodniu zaliczyliśmy przygotowania do Rajdu Chorwacji.

- Do tej pory skupialiśmy się głównie na niezawodności i działaniu układu hybrydowego, ale teraz możemy naprawdę popracować nad optymalizacją ustawień samochodu i spróbować uczynić go jeszcze mocniejszym - dodał.

Podczas gdy Rovanpera jest podbudowany postępem, jaki Toyota zrobiła z Yarisem na asfalcie, Rajd Chorwacji w zeszłym roku nie był dla niego szczęśliwy.

Fin do poprzedniej edycji tej imprezy, która debiutowała wówczas w kalendarzu WRC, przystępował jako lider mistrzostw, ale rozbił się na pierwszym oesie, nie wznowił już rywalizacji, co sprawiło, że ma niewielkie doświadczenie na tych trasach.

- Oczywiście to ekscytujące, że prowadzę w mistrzostwach. Sytuacja jest taka sama jak w zeszłym roku, ale miejmy nadzieję, że spiszemy się w Chorwacji nieco lepiej - dodał Rovanpera.

- Myślę, że największym wyzwaniem dla nas jest próba poradzenia sobie z różnicą doświadczenia w stosunku do zawodników, którzy brali udział w zeszłorocznym rajdzie, ponieważ wtedy przejechaliśmy tylko częściowo pierwszą próbę - dodał. - Potem nie mieliśmy już możliwości nabycia doświadczenia, a tutejsze oesy, w kontekście warunków i przyczepności, wydają się trudne. Byliśmy już jednak w takiej sytuacji i jestem pewien, że damy z siebie wszystko, nawet bez większej wiedzy o trasie.

Rajd Chorwacji odbędzie się w dniach 21- 24 kwietnia.