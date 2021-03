Zespół Toyoty pod wodzą dyrektora technicznego Toma Fowlera pracuje nad całkowicie nową rajdówką, zgodną przepisami, które wejdą do mistrzostw świata od sezonu 2022. Auto będzie oparte na modelu GR Yaris.

M-Sport Ford rozpoczął przygotowania samochodu Rally1 już pod koniec 2019 roku i pokłada duże nadzieje w swoim projekcie. Hyundai Motorsport wciąż oczekuje na decyzję centrali co do dalszego programu zespołu po sezonie 2021. Mimo to w Alzenau ruszyły już pierwsze prace nad przyszłą rajdówką.

- Samochód Rally1 jest obecnie w głównej fazie projektowania - poinformował Fowler. - Na początku wykorzystamy kilka mułów. Będą wyposażone w niektóre części szykowane na 2022 rok i nie na docelowym podwoziu.

- Po testach z użyciem mułów, spodziewamy się dysponować kompletnym pakietem, który zostanie uruchomiony latem - dodał.

Dyrektor zespołu Jari-Matti Latvala potwierdził, że podczas początkowych testów będzie uczestniczył tylko Juho Hanninen, za nim w pracach rozwojowych wezmą udział kierowcy TGR WRT. Lider ekipy Sebastien Ogier, który po WRC 2021 kończy karierę, również będzie uczestniczył w programie testowym.

- Mamy kierowcę testowego w osobie Juho Hanninena oraz trzech wspaniałych zawodników w naszym zespole - powiedział Latvala. - Sebastien zdobywał tytułu z trzema różnymi producentami, jest siedmiokrotnym mistrzem świata, ma wiedzę, informacje oraz umiejętności. Z pewnością jest dla nas ważne wykorzystanie tego doświadczenia oraz poznanie jego opinii na temat samochodu.

- Nowy rozdział w Rajdowych Mistrzostwach Świata zapowiada się ekscytująco. Generalnie sądzę, że hybrydy są dobrą koncepcją - dodał.

Czytaj również: Powstało Audi A1 quattro Rally2