Reprezentanci Toyoty - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen przypieczętowali indywidualne tytuły podczas poprzedniej odsłony mistrzostw, w Rajdzie Nowej Zelandii.

W tym tygodniu natomiast odbędzie się Rajd Katalonii podczas którego TGR WRT ma szansę sięgnąć po końcowy sukces pośród producentów.

Zespół ma 81 punktów przewagi nad Hyundaiem, z maksymalną liczbą 52 oczek dostępnych w każdej z dwóch ostatnich rund. 23 punkty zdobyte w Hiszpanii pozwoliłyby im założyć mistrzowską koronę już w najbliższą niedzielę. Potrzebują do tego przynajmniej jednego samochodu na podium, a drugiego w pierwszej szóstce.

Do stałego składu Toyoty - Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen, Elfyn Evans/Scott Martin w trzecim GR Yarisie Rally1 ponownie dołączą Sebastien Ogier i Benjamin Veillas. W barwach TGR WRT Next Generation tradycyjnie pojedzie jeden z najbardziej regularnych duetów w sezonie 2022 - Takamoto Katsuta pilotowany przez Aarona Johnstona.

- Fajnie było mieć kilka dni na docenienie tego, co osiągnęliśmy w Nowej Zelandii, ale przed nami jeszcze dwa rajdy, w których chcemy spisać się jak najlepiej. Nasza praca jeszcze nie skończyła się - powiedział Rovanpera. - Już w zeszłym tygodniu po powrocie do Europy prawie od razu wskoczyliśmy do samochodu podczas testów przed zawodami w Hiszpanii. Ważnym celem jest teraz zdobycie mistrzostwa w klasyfikacji producentów i byłoby wspaniale, gdybyśmy świętowali już tutaj. To naprawdę fajny rajd, z szybkimi i płynnymi drogami. Oesy charakterystyką zbliżone są do toru wyścigowego, co wymaga precyzyjnej jazdy samochodem.

Czytaj również: Meeke nie wyklucza powrotu

- Hiszpania jest naprawdę przyjemnym rajdem, odkąd znów jest rozgrywany tylko na asfalcie - przyznał Evans. - Tutejsze drogi mają najbardziej wyścigowy charakter, z jakim mieliśmy do czynienia. Dobrze poradziliśmy sobie podczas poprzedniej imprezy asfaltowej, która odbyła się w Belgii, ale ta w Hiszpanii mocno się różni. Być może nawet Monte Carlo jest bardziej podobne, choć oczywiście w Rajdzie Katalonii temperatury i warunki są inne. W tych zawodach margines błędu jest dość mały, do tego możemy spodziewać się twardej walki. Mistrzostwo w klasyfikacji producentów jest ważnym celem dla zespołu i rzecz jasna najlepszym sposobem po jego sięgnięcie będą dobre wyniki. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy dla naszej ekipy najwyższe miejsce.

- Nowa Zelandia była dla mnie przyjemnym powrotem po kilku miesiącach przerwy w startach w rajdach - powiedział Ogier. - Nasz dublet przybliżył nas do mistrzostwa producentów i celem jest przypieczętowanie tytułu w Hiszpanii. Dla mnie dobrze, że na koniec sezonu są dwa rajdy asfaltowe. Zapewnia mi to możliwość powrotu do odpowiedniego rytmu na tej nawierzchni, w kontekście jak najlepszego przygotowania się na Japonię, która będzie ważnym wydarzeniem dla zespołu. W każdym razie najpierw mamy do wykonania zadanie w Hiszpanii, gdzie postaramy się o jak najlepszy wynik. Tutejsze drogi są świetne do jazdy i jestem przekonany, że czeka nas zacięta walka o zwycięstwo.

Rajd Katalonii 2022 - Co, gdzie, kiedy

Rajd Katalonii liczy blisko 300 kilometrów rywalizacji podzielonej na dziewiętnaście odcinków specjalnych. Na czwartek (20.10.2022) zaplanowano mierzący 4,21 km odcinek testowy Coll de la Teixeta. Piątek składa się z czterech dwukrotnie pokonywanych odcinków specjalnych, przedzielonych przerwą serwisową: OS 1/5 Els Omells - Maldà (11,05 km), OS 2/6 Serra de la Llena (11,79 km), OS 3/7 Les Garrrigues Altes (22,64 km) i OS 4/8 Riba-roja (13,89 km).

Drugi etap to łącznie siedem odcinków specjalnych: OS 9/12 Savallà (13,93 km), OS 10/13 Querol - Les Pobles (20,19 km) i najdłuższy w rajdzie OS 11/14 El Montmell (24,17 km). Dzień zakończy krótka i widowiskowa próba Salou (2,15 km).

Finałowym etapem tradycyjnie będzie niedziela, na którą zaplanowano dwa odcinki specjalne w dwóch pętlach: OS 16/18 Pratdip (12,15 km) i OS 17/19 Riudecanyes (15,90 km), który podczas drugiego przejazdu będzie dodatkowo punktowanym Power Stage'm. Zwycięzców poznamy około godziny 13:00.

Czytaj również: Hyundai mierzy wysoko

Video: Testy przed Rajdem Katalonii 2022