Pierwsza od 2010 roku wizyta mistrzostw świata w Japonii, będzie pierwszą domową imprezą dla fabrycznej ekipy Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Zespół przyjeżdża na finał WRC 2022 świeżo po zdobyciu tytułów mistrzowskich we wszystkich klasyfikacjach. W Nowej Zelandii Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen świętowali indywidualne sukcesy, w Hiszpanii dwa tygodnie temu stajnia przypieczętowała mistrzostwo wśród producentów.

Kierowcy GR Yarisów Rally1 - Rovanpera i jego kolega zespołowy Elfyn Evans wystartują w Rajdzie Japonii po raz pierwszy. Sebastien Ogier wygrał ostatnią edycję tej imprezy.

Podczas gdy Rajd Japonii był wcześniej rozgrywany jako impreza szutrowa na wyspie Hokkaido, jego powrót odbędzie się na drogach asfaltowych na największej wyspie Honshu. Próby wytyczono głównie w górach prefektur Aichi i Gifu na bardzo wymagających drogach, technicznych i wąskich. Wiele odcinków będzie przebiegać przez lasy o stale zmieniającym się poziomie przyczepności nawierzchni.

Po zwycięstwie w Hiszpanii jadąc z Benjaminem Veillasem, w Japonii Ogiera będzie pilotował Vincent Landais.

- Jestem naprawdę podekscytowany Rajdem Japonii - powiedział Sebastien Ogier. - To było spore rozczarowanie w ostatnich dwóch latach, że zawody musiały być odwoływane, ponieważ zdecydowanie postrzegamy je jako punkt kulminacyjny dla nas, jako kierowców Toyota Gazoo Racing. Uwielbiam sam kraj i mam z nim kilka dobrych wspomnień: Wcześniej startowałem tam tylko raz, ale było to zwycięstwo, więc jest też pewna presja, aby spróbować utrzymać mój 100-procentowy rekord.

- Ten rajd będzie jednak zupełnie inny niż poprzednie i prawdopodobnie dość wymagający w stosunku do tego, co widzieliśmy do tej pory - dodał. - W każdym razie zawsze lubię wyzwania związane z zupełnie nowymi zawodami, gdzie wszyscy zaczynają od zera i muszą się jak najszybciej dostosować. Jestem pewien, że to będzie wyjątkowe doświadczenie i nie mogę się go doczekać.

- Myślę, że cały zespół cieszy się na myśl o tym, że w końcu będzie miał okazję wystartować w Rajdzie Japonii - przekazał Elfyn Evans. - Oczywiście celem będzie próba uzyskania dobrego wyniku na domowym gruncie dla Toyota Gazoo Racing. Poprzednia runda w Hiszpanii nie była dla mnie najlepsza, ale mam nadzieję, że wykorzystamy rajd w Japonii do znalezienia kilku ulepszeń i przygotowania się na przyszły rok w dobry sposób. Byłem tam w 2019 roku, aby zapoznać się z niektórymi oesami w okolicy rajdu i z tego co pamiętam drogi były bardzo wymagające z odcinkami niezwykle krętymi i wąskimi. Widziałem też szybkie i płynne trasy, więc prawdopodobnie będzie wiele zmian charakterystyki prób, z którymi trzeba będzie sobie poradzić podczas rajdu.

- Bardzo fajnie, że wreszcie przystępujemy do Rajdu Japonii, a zwłaszcza po takim sezonie, jaki mieliśmy z zespołem w tym roku, z tak dobrymi wynikami i zapewnionymi już tytułami - powiedział Kalle Rovanpera. - Oznacza to, że zespół przyjeżdża do Japonii bardziej zrelaksowany i może cieszyć się tym domowym rajdem. Postaramy się mocno przycisnąć i mam nadzieję, że na koniec będziemy mieli naprawdę dobry wynik.

- Po obejrzeniu kilku oesów trzy lata temu, myślę, że to będzie naprawdę trudne wydarzenie - dodał. - Są tam zarówno szersze i płynniejsze drogi, jak i bardzo wąskie leśne odcinki, które mogą być do tego dość brudne. Czeka nas trudne zapoznanie przed rajdem z trasami, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Będzie do napisania wiele notatek.

Kierowca TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, jeżdżący z Aaronem Johnstonem, będzie miał okazję po raz pierwszy wziąć udział w swojej domowej rundzie WRC, na przypieczętowanie mocnego i równego sezonu.

Przy okazji tego wydarzenia zostanie odsłonięta Toyota GR Yaris Rally2 Concept. Poprowadzi ją Juha Kankkunen.

Po raz kolejny zostanie też zademonstrowany GR Yaris H2, tym razem z Tommim Makinenem za kierownicą.

