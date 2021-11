Toyota wystawi piątego Yarisa?

W przyszłym sezonie, w zespole Toyoty Elfyn Evans i Kalle Rovanperä, zaliczą pełne kampanie. Natomiast świeżo upieczony ośmiokrotny mistrz WRC Sébastien Ogier będzie dzielił trzecie auto z powracającym do ekipy Esapekką Lappim.

Zespół wystawi również czwarty samochód dla Takamoto Katusty w zespole Next Generation.

Chociaż logistyka związana z przygotowaniem obecnej partii Yarisów Rally1 na otwarcie sezonu 2022 uniemożliwia Toyocie wystawienie dodatkowych rajdówek w ciągu „pierwszych sześciu miesięcy”, szef ekipy - Jari-Matti Latvala nie wyklucza możliwości zgłoszenia piątego samochodu w dalszej części roku.

- Mamy czterech kierowców i w zasadzie dla każdego z nich potrzebujemy dwóch podwozi co daje nam w sumie osiem egzemplarzy - powiedział Latvala zapytany przez serwis DirtFish o możliwość wprowadzenia do stawki piątego auta.

- W tej sytuacji, w drugiej połowie sezonu, jeśli będziemy mieli dostępne wolne podwozie, wtedy możemy rozważyć piąty samochód - dodał. - To by oznaczało, że musiałby zostać wystawiony w naszym drugim zespole - Next Generation, w którym jeździ Takamoto Katsuta. Byłby to więc drugi Yaris dla tej ekipy.

- Nie rozważaliśmy jeszcze tego, ale mamy taką opcję dostępną, ze względu na zgłoszoną, drugą ekipę - zakończył.

Jeśli Toyota miałaby wprowadzić kolejny samochód do swojego składu w przyszłym roku, to zagrałoby na rękę Lappiemu, którego zaangażowanie będzie prawdopodobnie kręcić się wokół programu Ogiera.

Piąty samochód oznaczałby, że Lappi mógłby zrealizować swój program na 2022 rok bez zakłóceń, nawet jeśli Ogier zdecyduje, że chce startować w większej liczbie rajdów.

Obecnie jedynym zobowiązaniem Francuza w przyszłym sezonie WRC jest styczniowy Rajd Monte Carlo.