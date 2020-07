Toyota wznawia testy

Testy ruszyły dzisiaj w Finlandii. Wezmą w nich udział wszyscy kierowcy zespołu - lider mistrzostw Sebastien Ogier oraz Elfyn Evans i Kalle Rovanpera, który jeździł jako pierwszy. Cała trójka przetestuje obecną specyfikację Yarisa WRC.

- Chcę zobaczyć wszystkich ponownie, minęło już dużo czasu odkąd widzieliśmy się ostatnio. Teraz planujemy testy - powiedział Tommi Makinen, szef zespołu, dla serwisu DirtFish. - Zgromadzimy wszystkich naszych kierowców, aby przypomnieli sobie, o co chodzi w prowadzeniu samochodu.

- Mamy przygotowanych kilka nowych elementów dla tego auta, więc w pewnym stopniu będą to testy rozwojowe - kontynuował.

Mówiąc o jazdach zaplanowanych na ten tydzień, jak również o wydarzeniach w ostatnim okresie, dodał jeszcze: - Chcemy znów zobaczyć samochody w akcji. To naprawdę niewiarygodne, co się wydarzało z powodu koronawirusa. Jak to możliwe, że to wyrządziło wszystkim tyle szkody? To niesamowite, ale teraz będziemy znów działali w tych bardzo dziwnych czasach.

Czytaj również: Toyota rezygnuje z Yarisa GR

Polecane video: