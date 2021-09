Toyota Yaris WRC w miejscu narodzin

Opracowana w siedzibie zespołu w pobliżu parku serwisowego imprezy w Jyväskylä, Toyota Yaris WRC ma na koncie trzy zwycięstwa z rzędu w Rajdzie Finlandii, w 2017, 2018 i 2019 roku

Rajd odwołano w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa, a w tym sezonie został przesunięty z tradycyjnego terminu letniego na jesień, aby zapewnić kibicom możliwość oglądania akcji na odcinkach specjalnych.

Wszystkie trzy załogi zespołu Sebastien Ogier/Julien Ingrassia, Elfyn Evans/Scott Martin i Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen, po raz pierwszy wystartują w Rajdzie Finlandii w Yarisach WRC.

Lider tegorocznych mistrzostw świata - Ogier, ma 44-punktową przewagę w klasyfikacji kierowców, a jego najbliższym rywalem jest Evans na drugim miejscu. Zaledwie siedem punktów dalej, na czwartej pozycji, znajduje się Rovanpera, który po ostatnich zwycięstwach w Estonii i Grecji po raz pierwszy w tej imprezie wystartuje w najwyższej klasie.

- Rajd Finlandii to kolejna impreza, w której uwielbiam startować - nie ukrywał Ogier. - O tej porze roku może to być inne wyzwanie i nieco trudniejsze niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Na pewno możemy spodziewać się nieco chłodniejszych warunków i muszę przyznać, że liczę również na trochę wilgoci, aby otwieranie drogi stanowiło dla nas mniejszy problem.

- Yaris WRC urodził się na fińskich drogach, więc powinien się tam dobrze spisywać, ale spodziewam się też ostrej konkurencji, także ze strony kolegów z zespołu - dodał. - W mistrzostwach nic nie jest jeszcze przesądzone, więc zobaczymy, jakie podejście przyjmiemy w tym rajdzie, ale nie mogę się doczekać jazdy po tych drogach w tym samochodzie.

- Finlandia to jeden z moich ulubionych rajdów w kalendarzu i zawsze uwielbiam odczucia, jakie zapewnia jazda po tych trasach - powiedział Evans. - Dla mnie tak naprawdę minęły ponad trzy lata, odkąd ostatni raz tam startowałem, ominąłem edycję 2019, więc naprawdę nie mogę doczekać się powrotu na te odcinki. O tej porze roku pojawi się kilka nowych wyzwań, które będą interesujące, z potencjalnie innymi warunkami pogodowymi i faktem, że będziemy jechali niektóre oesy już po zmroku.

- Moja sytuacja w klasyfikacji mistrzostw kierowców zrobiła się trudniejsza, ale nasze podejście się nie zmieni i zamierzam w Finlandii dać z siebie wszystko, jak zawsze - podkreślił.

- Start w Rajdzie Finlandii w samochodzie WRC będzie dla mnie jedną z najfajniejszych rzeczy w mojej dotychczasowej karierze - przyznał Rovanpera. - Domowa impreza zawsze jest czymś innym, a Rajd Finlandii do tego jest wyjątkowy: to z reguły naprawdę fajne zawody i udziela się atmosfera, która tam panuje. Teraz, w późniejszej części roku, warunki mogą być naprawdę trudne, jeśli będzie mokro i błotniście. To może trochę zmienić sytuację, ale naprawdę nie mogę się doczekać i miło będzie zobaczyć kibiców, którzy będą nas dopingować na odcinkach. Pomaga fakt, że mamy za sobą trzy naprawdę dobre rajdy, ale myślę, że walka będzie zacięta. Mam nadzieję, że uda nam się zaliczyć dobry weekend.

Uczestnik juniorskiego programu Toyoty - Takomoto Katsuta wystartuje w Finlandii z byłym pilotem Olivera Solberga - Aaronem Johnstonem.

W piątym Yarisie WRC, prywatnie zgłoszonym przez RTE-Motorsport, zobaczymy Esapekkę Lappiego i Janne Ferma.

